惊蛰，鸟鸣花绽蛰虫启

岳强

俗谚道“二月二，龙抬头。”其所指，大约在节气惊蛰前后，春雷初响，惊醒各种蛰伏的生灵，鸟鸣花绽，启开春光大好的最旺生机。

在历史上，惊蛰节气的节序排定与命名在历史上是有过很大变革调整的。

汉景帝前，春季六气的节序为立春、启蛰、雨水、春分、谷雨、清明。至汉景帝登基后，避帝名讳的“启”，改启蛰为惊蛰，沿袭至今，节序也在东汉时期进行了重大的调整，即我们今天所熟知的节序：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨。

据张培瑜等著《中国天文学史大系·中国古代历法》所载，东汉明帝永元十四年（公元102年）发生过一次重大漏刻制度改革，可惜具体内容未流传下来。在东汉四分历中所采用的刘洪和蔡邕于东汉灵帝熹平三年（公元174年）观测廿四节气太阳所在赤道宿度的节气排序与太初历不同，已经是先雨水后惊蛰，由此可推断出，惊蛰的节序调整变革大约在东汉明帝永元十四年前后。

《月令七十二候集解》中释：“二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”今天的惊蛰节气尚在农历正月中，物候特征上肯定还看不到“桃始华”的惊蛰初候之象，这就是在物候层面上节气与时风的错位。

惊蛰二候是“仓庚鸣”。“仓庚”就是黄莺，又名黑枕黄鹂，叫声悦耳。仓表示“清”，庚表示“新”，当黄莺清晨穿梭于林间鸣唱之时，说明小虫儿都已经钻出了土壤或树干，早起的黄莺有虫子吃了。鸣唱本身是气的抒发，就像 《黄帝内经·四气调神大论篇》中所言，春三月“夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生。”其理一如。

惊蛰第三候“鹰化为鸠”，这是惊蛰物候的灵魂所在。我看到对此候的解释中，很多版本为：“鹰每年二、三月飞返北方繁殖，已不见迹影，只有斑鸠或布榖飞出来，古人以为春天的斑鸠是由秋天的老鹰变化出来的，故作此候，比喻万物从新开始。”其实，这是我们当代人对古人物候隐喻的误读，是天大的误会和笑话。

鹰是猛禽的代表，古人以鹰喻勇猛、肃杀之意；鸠在此是与鹰相反的寓意。《周礼·夏官·罗氏》载：“中春，罗春鸟，献鸠以养国老，行羽物。”郑玄注“鸠与春鸟变旧为新，宜以养老助生气。”可见，鸠象征着新生。鹰化为鸠的隐喻，就如很多道家典籍中所用的隐语一样，表示的是，生理气机感应节气时风变化而产生的气质改变，这段时间里的鹰，脾性也变化成像鸠鸟那样温和了。

惊蛰，开启了万物生机之门，我们不妨学一学黄莺那样，晨起散步于林间，如鸠鸟般变旧为新养老助生气，自身的生机与生气亦会更加年轻而旺盛，这就是惊蛰节气“启”之真义所在，既是开启生机，又在启发心智，不是吗？