新闻晨报公益植树活动·周到春荟本周日举行，一场传统文化盛宴等你来赴-顾村公园200棵樱花树等你认养

晨报记者 郁文艳

2006年3月5日，一个春雨濛濛的日子，新闻晨报和它的忠实读者近千人在中环汶水路共和新路立交种下了1000棵树，为当时正在建设中的中环立交绿地贡献了晨报的力量，打造出第一片“新闻晨报林”，也由此开启了迄今已长达12年的晨报公益植树之路。

12年一轮回。今年2月14日情人节，这片2万平方米的第一代晨报林被改造一新，以全新的面貌向公众开放。

新闻晨报公益植树活动在新的一个轮回开始之时，也将换代升级。

今年，晨报将携手旗下官方APP“周到上海”举办周到春荟。除了继续推出树木认养活动外，周到春荟还将是一场传统文化的盛宴：我们邀请你来樱花树下朗诵诗歌，赞美春天，讴歌生命；我们邀请你来樱花树下打打太极，感受阴阳之玄妙……

我们向全城邀约：3月11日，顾村公园，樱花树下，播种绿色，传承经典。

顾村公园的200棵樱花树

3月，是赏樱的季节。3月11日，早樱将开放，一年一度的上海樱花节即将在顾村公园开启。在此之际，第13届新闻晨报公益植树活动暨首届周到春荟选择在顾村公园举行，将推出200棵樱花树供晨报读者、周到用户认养。

这片樱花林靠近公园2号门，整个区域拥有2000棵樱花树。眼下，寒樱、河津樱等早樱已零星开放，再过一周左右，将迎来盛花期。

一场传统文化的盛宴

今年的活动除了树木认养外，还将同时举办传统文化亲子游园会，家长们既可陪同孩子在现场观看传统文化表演，也能带着孩子直接参与和感受传统文化的魅力。

现场的舞台上，诗歌朗诵、茶道、古琴、太极、咏春拳等传统文化将轮番展示。在一旁的游园区，孩子们与家长可以通过互动的方式，亲身感受这些传统文化的魅力。当然，如果您或者您的孩子有这方面的才艺，我们也诚挚邀请您来秀一回。

晨报植树节活动暨周到春荟

●活动时间：

3月11日上午10:00-11:30

●活动地点：顾村公园

●活动内容：

樱花树认养/诗词诵读/亲子游园

●认养费用：100元/棵/年

●报名参与：

①扫描左方二维码，下载“周到上海”客户端并注册，根据活动规则在页面中填写备注信息并提交报名（若有才艺展示，请在活动报名中备注，我们将择优挑选若干名才艺展示者）。

②因名额有限，晨报将通过抽选方式确定参与者，被抽中的市民将收到活动参与通知（周到APP活动公告、短信通知、电话确认）。

③报名成功者可于3月11日到达顾村公园2号门签到，并向顾村公园交纳100元认养费，领取缴费收据后入园。一张收据可免费携带2人入园（总计3人，超过人数自行购买公园门票，票价20元）。

④报名截止时间为3月9日22时。

●活动福利：

报名成功者现场可获赠精美礼品一份（内含3M手套一副、洗手液一瓶、认养牌一个、记号笔一支、周到台历一本、价值20元的餐券）。

●注意事项：

①植树地点需自行前往，请预先判断和熟悉路线。

地铁路线：7号线顾村公园站3号出口较近。公交路线：宝山1路、宝山3路、527、528、811、1604、1605、宝山29路。

②其余事项请咨询新闻晨报读者俱乐部，读者们可拨打电话：8008190000、4006200000。