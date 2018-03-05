徐惠芬

上周，有一则新闻颇触目惊心。日本一项调查发现，53%的日本大学生每天读书时间为“0”，这是自2004年有记录以来，首次出现过半日本大学生“不读书”的情况。与此形成鲜明对比的是，使用智能手机时间节节上升，大学生平均每天使用手机时间近3个小时，为177.3分钟。

如果说只是阅读方式改变，从阅读纸质书变成电子书，倒也没什么，只是怕手机的随意浏览直接取代了深度阅读。我们的大脑被手机上碎片化的信息与知识填满，看似丰富，但大部分像垃圾食品那样没有营养；我们也越来越倾向于被“喂养”，而不是自己去求知，发现问题和深度思考的能力越来越弱。当大学生把看书的时间，都花在看手机上，不仅让人疑问，这个世界还好吗？

而这，恐怕不仅是日本大学生的现状，痴迷智能手机已经成为一种普遍现象。研究公司eMarketer的数据显示，美国人平均每天花在手机上的时间超过4个小时； 英国大多数成年人每天查看手机33次，青少年则更差不多是成年人的3倍，每天查看90次，四分之一的英国人，经常因担心手机的电量耗尽而感到焦虑，称之为“低电量焦虑症”；43%的法国人从来不关自己的手机，多数法国人宁愿放弃运动时间和喝酒的晚会，也不愿与自己珍爱的手机分离，“无手机恐惧症”随处可见……

可以说，“手机瘾”时代已经到来，但问题是，对“手机瘾”的意识却远远落后。很多人觉得自己花了太多时间在手机上，但不觉得这是个问题；很多人成了“屏奴”，却没有意识到这也是一种瘾。更值得关注的是，缺乏判断和自制力的青少年，尤其容易染上“手机瘾”。

那么，在“手机瘾”问题上，政府是否需要出面？比如，加大宣传，提高民众对“手机瘾”问题的重视，并对科技公司出台一定的政策？科技公司在“手机瘾”问题上又该负多大的责任?

按照神经专家的解释，人们沉迷手机并不奇怪，因为，手机的功能和应用程序(app)巧妙且持续地提供新鲜事和奖励，并不断触发多巴胺的产生。所以，也不奇怪，几乎所有的社交媒体都有一套把用户“钩”住的方法和策略……

从这个角度来说，应对“手机瘾”问题，科技公司大有所为。今年1月，苹果公司两大股东就致函公司，要求苹果研究过度使用手机对心理健康的影响，并推出限制儿童使用手机时间、提高监控能力等功能。

而在政府、科技公司开展行动之前，我们可以先“自救”。比如，按照《如何摆脱手机：回归生活的30天计划》一书，可以尝试这些办法：买一个便宜的闹钟，看时间不再依赖手机；设置手机禁用时间段，每天选择30至60分钟不带手机或者关机；设置手机禁用区域，比如餐桌、卧室不能出现手机；关闭“通知”按钮，减少看手机的次数……