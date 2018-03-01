15名老人近期感染李斯特菌，3人死亡-澳大利亚自查感染细菌甜瓜是否出口

王逸君（新华社专特稿）

澳大利亚当局4日说，正在核查受李斯特菌污染的甜瓜是否出口海外。

澳大利亚新南威尔士州卫生厅2日确认，澳大利亚15名老人近期感染李斯特菌，其中3人死亡。多数患者食用过受李斯特菌污染的甜瓜。

据路透社4日报道，现已停产的涉事甜瓜生产企业同时是一家出口商。澳当局正调查甜瓜是否出口海外。

澳大利亚农业和水资源部以发送电子邮件方式告诉路透社记者，正在调查甜瓜是否出口别国。“澳大利亚确认受影响的国家后，会承担国际责任，向对方发布通知。”

澳农业和水资源部拒绝披露甜瓜可能出口的国家以及是否已采取召回措施。

按照“澳大利亚甜瓜协会”在网站上发布的信息，澳大利亚每年向新加坡、新西兰、阿拉伯联合酋长国以及文莱等国家或地区出口大量甜瓜，合计金额达到2000万美元。

“澳大利亚甜瓜协会”的产业发展经理戴安娜·菲勒洛夫在给路透社记者发送的短信中说，涉事农户已发出商业召回通知，意味着受污染的甜瓜不管在澳大利亚国内还是国外都禁止销售。

澳大利亚卫生部门证实，所有受感染的甜瓜均已在国内下架。

澳大利亚民众感染李斯特菌的事件可追溯至上月19日。新南威尔士卫生厅传染病主任薇姬·谢皮尔德2日说：“15名患者均为老年人，大多有潜在的严重健康问题。我们能确认其中13人病发前食用了甜瓜。”

谢皮尔德还说：“易感染李斯特菌的人群应把3月1日前购买的甜瓜扔掉。”

李斯特菌主要以食物为传染媒介，分布广泛，主要存在于土壤、水域和植物中。老人、孕妇、婴儿等免疫力低下群体食用受污染的食物后可能患病，甚至出现生命危险。

李斯特菌的潜伏期可以达到6周，初期症状与流感类似，感染者会出现恶心、腹泻、血液或脑组织感染等症状。可能含有李斯特菌的食品包括甜瓜、沙拉冷盘、生海鲜和未杀菌的奶产品。