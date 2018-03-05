“e生相伴 关爱有你”-——太平洋寿险上海分公司客户关爱季正式启动

2018年3月3日，太平洋寿险上海分公司举办客户关爱季新闻发布会，正式推出“e生相伴、关爱有你”系列客户回馈活动。本次客户关爱季活动时间从3月持续至5月，从关爱客户出发，全新发布四大类服务举措，旨在进一步呵护客户生活品质、关注客户保障需求、提升客户保险体验。

太平洋寿险上海分公司相关人士表示，本次客户关爱季活动是分公司落实集团“转型2.0”战略的具体抓手之一，体现了个险业务内涵式发展的本质，即构建以客户为中心的商业模式，围绕客户需求，深化客户经营，提升产品与服务水平，实现价值的可持续增长。

四大关爱举措

提升客户体验

据悉，太平洋寿险上海分公司客户关爱季的四大举措包含“服务升级保障进万家”老客户回访活动、“春暖花开、普陀祈福”老客户回馈活动、“金佑N-1、聚宝典藏”升级版产品发布，此外，在活动期间，上海分公司还将进行“年度服务大使评选”活动。

“服务升级保障进万家”活动是本次客户关爱季的重头戏，上海分公司认真贯彻执行“保险姓保”理念，针对老客户开展服务升级、保障升级活动，通过保障升级活动为广大客户弥补保障缺口，让客户老有所养、病有所医。活动期间还将给客户送上实用又贴心的精美礼品。

同时，分公司将邀请品质老客户参与“春暖花开、普陀祈福”活动，这是分公司为老客户特别定制的行程，在春暖花开之际，为客户送上真挚祝福和贴心回馈。

活动现场还进行“金佑N-1、聚宝典藏”升级版产品发布，为客户奉上保障与分红兼具的实惠好产品。3月1日-3月31日期间，凡是太保老客户参与“金佑N-1、聚宝典藏”活动，就能享受超值的福利和馈赠，重磅福利，强势推出。

“年度服务大使评选”活动针对太保营销员展开，分公司从四千余名营销员中精心挑选优秀服务人员作为“年度服务大使评选”候选人，候选名单通过分公司微信公众号发布，客户可以根据营销员的服务情况，对其进行点赞投票。通过服务大使评选，在营销员中树立优秀典型，激发广大太保人为客户提供更全面、更周到的服务，让客户更加满意和放心。

谋求模式创新

践行保险保障

根据保险行业协会发布的数据显示，2017年1-12月，太平洋寿险上海分公司个人业务价值标保达成22.48亿元，较去年同期上涨64.2%，年度达成率132.5% 。个人业务保费收入累计达成14.87亿元，在上海市场上市同业中排名第五名，市场占有率5.0%；团体业务保费累计达成1.39亿元，在上海市场上市同业市场排名第十名，市场占有率1.7%。而上海分公司目前的总客户数达到1657万人，占上海总人口的69%，每1.4个人中就有一名是上海太保寿险的客户。2017年，上海分公司为7.7万余位客户提供了理赔服务，总赔付金额达到5.14亿元，为广大客户送去了温暖和保障。

此外，太平洋寿险上海分公司还积极探索和实践基于新技术应用的模式创新和流程再造，加快布局企业级移动应用，聚焦客户端，形成了以“神行太保”、“太平洋寿险”APP、“太平洋寿险”官微及“科技个险”四大应用平台，推动销售和服务模式在业内率先转型。营销人员可以通过pad或者手机为客户提供投保、保全等服务；客户可以通过自己的手机自助购买保险、自助查询保单信息、自助缴费、自助办理保全业务、自助进行理赔报案等等，实现了客户便捷贴心的服务体验。

中国太保已经启动了转型2.0战略，积极围绕客户需求深入推动转型，打造数字太保，以应对新的社会发展阶段和客户需求。太平洋寿险上海分公司也将在新一轮的转型发展大潮中，承担起服务社会经济发展的责任和使命，坚持“保险姓保”的发展理念，用更好的成绩回报社会，回馈客户。

（周赫瑾）