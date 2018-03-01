会配音还爱玩科技，原来她是这样的韩雪-“自我管理能力强，生活就会很清晰”

晨报记者 曾索狄

过去，韩雪一直是传说中“别人家的孩子”，人们总津津乐道于她的出身背景和低调生活。但最近一段时间，韩雪身上更丰富的层面被看到：在湖南卫视的《声临其境》中，她用英文配音“海绵宝宝”和“海绵妈妈”两个动画形象，连耍脾气哭闹都模仿得惟妙惟肖；而通过一次次的直播和活动，她更展现出换手机屏、修手表的“科技属性”。一时间，“原来你是这样的韩雪”的讨论十分火热。

在接受晨报记者专访时，韩雪直爽地表示，这些侧面源自她真实的生活，既不是“人设”也不是“标签”，“你有对自我价值的认识，就不太会被外界影响，我不会认为别人觉得我不好，我就真的不好，我更愿意做自己喜欢的事情。”

谈爱好 一不小心被大家看见了

新闻晨报：在《声临其境》的表现非常惊艳，你是怎么接触到配音的？

韩雪：我这几年为了练英语口语，在学习软件上“潜水”录了一些动画片和影片片段。后来这些片段被大家发现了，就又断断续续录了不少。另外我自己拍戏时一般优先选同期声，实在不能同期，后期也会自己配音，所以很注意声音和表演的关系。

新闻晨报：当初为什么想到要学英文？

韩雪：我上学时英语学得不错，家人还特别希望我能做外事工作，后来学了表演，英语也放下了十多年。差不多30岁时，我沉下心总结，发现这些年除了表演上的消耗，似乎没有补充能量，大量时间在片场聊天、打游戏中消磨了。我觉得未来不能再这样了，要不就把英文捡起来吧。

新闻晨报：演员的工作时间比较特殊，学习起来有难度吧？

韩雪：我的英文老师是章龄之推荐的，特别好。刚开始学的时候，我夜戏多，收工要凌晨一两点，但只要没交作业，再晚老师都会发消息给我。知道有人等着，我心理压力很大，之后不管工作多晚，我当天的作业都会清零。等学习习惯养成了，我就利用零碎时间，也不觉得是负担了。

新闻晨报：这几年大家发现你还是科技达人。

韩雪：好多人问我，去年是不是做了个科技人设？其实是巧合，我拍戏时手机屏碎了，实在忍不下去，自己动手换屏。很多人不信，说我是摆拍，结果有个平台找到我直播换屏，再后来，又让我去直播拆手机……一切就像滚雪球。后来有科技论坛找我做演讲，刚开始大家没什么信心，我说就按自己的想法说，最后大家很意外，原来一个女艺人会这么喜欢科技。

新闻晨报：但可能外界往往会觉得这是一种包装。

韩雪：大家看得到我对科技的喜爱，我很高兴。但大家没看到的时候，我该玩机器人还是玩，不是为了让人看到。我不抽烟、不喝酒、不出去玩，也没有什么人情的损耗，性格特别宅。看书、玩电子产品很适合我，只是恰好有合适的机会，把爱好放在了大家面前。

谈表演 演小品放下了偶像包袱

新闻晨报：《声临其境》 让观众看到，你的台词功底很不错，是怎么练出来的？

韩雪：我在苏州长大，当年刚进上戏的时候，普通话虽然标准，但讲话嗲嗲的，没有力度。是老师教我用话剧练声方式，我才第一次知道声音可以往下沉。在《声临其境》做点评的刘婉玲老师，是我当年的台词老师，特别感谢她，老师要求我们重视台词和表演的关系，要有能贴合人物的声音。

新闻晨报：你出道很早，这些年对表演的理解有什么变化？

韩雪：刚开始摸不到什么门道。我最初发唱片时定位是“玉女歌手”，演戏也都是这个方向，《错爱一生》 等都是温婉善良的姑娘。而且制片公司也不愿意担风险，古装、谍战，你演过什么，就继续让你演什么。当时我很困惑，总想尝试，但也多少有点偶像包袱。

新闻晨报：有什么契机让你放下了偶像包袱？

韩雪：2008年春晚演小品。刚开始，我都不相信自己能演小品。排练时，我和句号老师的表演是两个温度，那边激情饱满，我却特别温。后来导演安排我去各种社区表演，让我尽量外化，印象最深的是，头一天我还美美地在工体的演唱会上唱歌，第二天就在同一个场合演小品。这样一来，彻底打破了所有的心理包袱，小品都演了，还有什么不能演？

新闻晨报：有没有某个瞬间让你意识到在表演上开窍了？

韩雪：2009年拍《北平往事》，全组都是特别好的演员，王瑞导演每场戏都会提要求，我每天像上课一样，不知道导演会给什么难啃的骨头。经过这部戏，我才知道原来戏可以这样拍。

新闻晨报：在片场，你有什么坚持的原则吗？

韩雪：比如有的戏虽然不是同期声，但如果台词没说好，我会要求再来一次，不会把修错的机会交给配音演员。还有哭戏，我不点眼药水，因为真正动情的时候，眼眶、鼻子都是红的。你得把自己感动了，才会感动观众。

新闻晨报：《声临其境》 年度大秀你邀请了张鲁一助演，有什么渊源？

韩雪：张鲁一是我的网友，特别谢谢他能来。我圈子里朋友少，我们之前也没见过面，只是曾通过朋友交换了联系方式。这次录大秀，我特别想重现《泰坦尼克号》，觉得他很适合，试探地问了他。平时我们也不太联系，就觉得对方是好演员，很欣赏。见网友感觉挺奇妙的。

谈未来 不愿做浓缩人生的事情

新闻晨报：你谈到过去角色有限制，最近有新的角色找到你吗？

韩雪：节目之后有很多戏来找我，经纪人筛选以后我已经看了五六个本子了，而且角色挺不一样的。影视剧因为有剪辑、配音等各方面的配合，有时并不完全能看出演员的能力，反倒是这回在舞台上，是骡子是马拉出来遛遛，才让大家看到了我。

新闻晨报：但以前外界都觉得，韩雪的资源特别好，不会缺戏、缺角色。

韩雪：其实并没有，我不在北京，和圈子里很多人是不太熟悉的。录年度大秀的时候，凯歌导演（陈凯歌）到后台跟我说，你语言挺有天分的，不可思议。我说我在上戏读书，后来一直住上海，他对我之前的确是不熟悉。

新闻晨报：不会觉得有遗憾吗？

韩雪：我心态特别好。《声临其境》效果那么好，我也很惊讶。播出时，微博热搜正在维护，没法显示，我经纪人当时有点心塞。我觉得没有就没有吧，命该如此，不过后来视频点击率还是特别高。我就问团队，大家喜欢我什么呢？或许是这么多年我悄悄做了点大家意想不到的事情，突然被发现了，大家才知道原来我是这样的韩雪。

新闻晨报：未来会对自己的规划有一些调整吗？

韩雪：没有，人是要有取舍的。在北京圈子待着，我可能会认识更多好的导演、制片人，不用等到现在；但回过头想，我有了更多时间做喜欢的事情，陪伴家人。你很难说什么东西更重要，人生是长跑，我不愿意做浓缩人生的事情，不希望25岁爆红，30岁就开始担心人生走下坡路。我现在很开心，大家是不是熟悉、喜欢我，都没关系，我不太会被别人影响。

新闻晨报：这种心态是入行以后逐渐养成的吗？

韩雪：我是一个积极的悲观主义者，上来就做最坏的打算，尽最大的努力。刚开始几年我还会在意别人说什么，但慢慢长大就放开了。

新闻晨报：你从家人那里学到的最重要的东西是什么？

韩雪：自律。我在部队大院长大，家人从小对我要求很严格，我也知道什么事该不该做、合不合适，自我管理能力强一点。一旦一个人有了很好的自我管理能力，生活就会很清晰。