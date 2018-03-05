佟言无忌-温暖是女人，冰冷也可以是女人

黄佟佟



过年的时候，朋友圈最热门的韩剧是金南珠的《迷雾》。

《迷雾》2月2日在韩国播出就火速走红，国内的韩剧网站好不容易上传到第八集，但已经深具口碑，豆瓣评分9.0。而演活了女主播的金南珠正是我们的老熟人，20年前红极一时的《天桥风云》就是她和张东健主演的，金南珠饰演的是为爱情死去活来的宋庆琳，20年后，她饰演的却是为事业死去活来的高慧兰。

全剧由一个高尔夫球手的谋杀案开始，揭开现实生活中高慧兰名人生活的方方面面。尽管她身处险境，婚姻与事业双双遇到危机，可她那种冷静淡然的态度惊动了你——她是一个听到母亲中风了还要赶往机场截嘉宾的女主持，她是一个为了争取当上九点档女主持而不惜堕胎的准妈妈，她是一个声称不爱对方却可以因为对方是名门子弟而和他结婚的女人，也是一个为了打击抢她位子的新人，动用关系找到把柄让对方自动退位的人……这部剧里有一长段非常经典的独白，也可以说是女主角的人生宣言：“活到现在，这样的绝境我经历了几次，穷途末路又无法后退。在这样的情况下，我从来没有逃跑或躲避，从来都是正面突破，不管是你死还是我亡，而且我，一次都没有输过。”

本来这样不择手段的女主角会惹人厌恶，这种冰冷的女人会让人害怕，但是高慧兰却赢得了女性观众的一致好评，因为她的冰冷不是没有理由。她不去看望母亲，是因为她深知母亲对她的期待，她堕胎是因为身为世家子弟的公公看不上一个出身低微的小记者，一定要当上名主持之后才有可能获得他的认可，而她面对的对手都是像她一样野心勃勃又身有劣迹的人——她的冰冷是因为她的一切都来得太不容易，要知道在韩国这样一个阶层固化的地方，一个平民女性要出头是多么难，就像她对局长说的，别人只要当一年的九点档主持人就可以当局长，而她却做了七年还是一个部长。尽管她天下闻名，尽管她业绩出色，但她升不上去的原因只有一个，她是一个女人。

所以，作为观众的我们很高兴地看着高慧兰杀伐决断，克服一个又一个的难关。她不是完人，但是她至少是一个真人，她不像从前的韩剧里那些完美退让的传统女性，而是一个进取、知道自己想要什么而且决不退让的女人。很高兴在韩剧里看到这样的形象，尽管它仍然是“所有男人都爱我”的玛丽苏电视剧，但其中透露出来的女性意识让人很燃——女性不再是被生活吓得瑟瑟发抖需要男人拯救的小白兔，而是雄心勃勃想要拯救世界的骏马。

是的，霸道冰冷不再是有能力的男人专属的光环，这光环也可以出现在女性身上。脸上挂着冷冷的微笑，果断处理手边事务，谁说只有温暖才是女人，冰冷也可以是女人，并且冰冷得异常帅气与性感。