情人看剑-要这金箍棒有何用

长凤新



春节贺岁档有四部大片厮杀，很多人猜到了开头，却没有猜中结局。尤其是《西游记女儿国》，作为唯一一部敢提前点映的影片，没想到最先失势。论儿女情长不可谓不旖旎，特效场面不可谓不奇崛，但是时也命也，这个国民最大IP还是被另外几部给踩下去了。

风水轮流转，有人说现在银幕上又开始流行张彻风格，从 《战狼2》到《红海行动》，那些战争厮杀场面够血腥吧，不过是早年间的断臂残肢盘肠大战用今天的新技术重演。在肾上腺素集体狂飙的影市，《西游记女儿国》一反西游题材降妖伏魔的路数，反而去演绎不负如来不负卿的爱情故事，多少显得有些逆市而动。

更多声音则显示，如果头号人物孙悟空沦为打酱油的，这样的改编就太过冒险。孙悟空之于西游故事的意义，无需多言，唐僧师徒也是各司其职，比如《哥伦比亚中国文学史》里说，他们似乎代表了人类恒久的原型：“唐三藏对世俗规则的遵从、易受欺骗、对物质需求的依赖，使他成为凡人； 孙悟空的自负固执以及猪八戒超乎寻常的肉欲，使他们成为人类心理补充性的相反一面。”为什么那么多人爱看孙悟空打架？“大家随着他的骄傲、淘气、无礼、反叛而移情同感”。

这部电影却异乎寻常地让孙悟空作壁上观当看客，观众也就没法“移情同感”。电影开始不久，唐僧初入女儿国时，甚至被一个女侍卫劈头就是一掌打翻，看到这一幕，不少人的反应是悚然一惊。是没想到小姐姐出手这么狠毒？不，是没想到孙悟空站在旁边居然一声不吭。唐僧当然身娇肉贵，可以被妖怪哄抢，可以被洗干净准备下锅，却是万万打不得的——尤其在孙悟空面前打他，这样的羞辱猴哥能忍？要这金箍棒有何用？

泼猴要够泼，否则就是一个提线木偶。作家尹丽川曾说中国文化的精髓必须有“混世”二字，从孙悟空、西门庆到贾宝玉。当孙悟空丧失了怼天怼地的一切活力，这个经典形象等于被剜去了精魄，以它为核心的人物关系网也随之就地瓦解，观众期待落空，当然不会买账。

更可怕的是，当唐僧喝了子母河的水怀了孕，经过各种心理建设准备生下孩子时，孙悟空却用定身法给他强灌堕胎药。这个解扣的方式太过野蛮，此时孙悟空从一个叛逆者彻底变为冷口冷面的取经者，这个人物已经不是苍白，而是可恨了。