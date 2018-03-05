钱眼识人-范冰冰的美有流量

钱德勒



我的工作环境里有不少爱网购的女同事，不知道什么时候开始，在大大小小的工作群里除了工作信息之外，时不时就是分享网购心得。一条又一条链接被热情地甩在群里，以至于我都会沉默地点开，饶有兴致地去看看价格看看品相，回头做了“二道贩子”兜售给家人朋友。

也就是在年前，女演员范冰冰以带货KOL的身份闯进了这帮白领的视野，她也是很卖力，在社交平台上展示各种美妆保养的心得，尤其有几项我看着都很戳人心扉。比如素颜状态下皮肤怎么就有吹弹可破的效果，范冰冰说：“她不是在贴面膜，就是在贴面膜的路上。”还有连90后都要担心的发际线升高、脱发问题，范冰冰也是权威，她PO 过一张洗完头的照片，那发量的蓬松感，就让我想到安妮宝贝著名的比喻，“像海草一样”，感觉此刻正在生长。这位东京影后也是很拼，看得出来是一笔一划地写下各式美妆产品的测评报告，我虽然看不懂，但是字里行间里能体会到某种原生态的专业。就像范冰冰做演员，也不算正经的科班出身，因为人够美，演得也多，总能在大银幕小荧屏上看得到，于是时间长了，她最好的演技就是诠释女性蓬勃的欲念，不被男性话语所限，导演李玉是很懂她身上这种力量的，给她内心最野的角色去演，一定能出彩。

野火烧不尽，春风吹又生，说的是原上的草，在我看来就是欲念的滋生。就像随处可见的范冰冰头像，无论是国际大品牌，还是县城日常小物，无论是她授权的，还是蹭她名头的，总之，范冰冰是上下间距最大的华人女星之一。所以，只要她推荐的美妆产品，绝大多数都被卖断货。

范冰冰的美，是被认为可以复制的，是能通过金钱、时间和效率的投入而达到的。她很符合很多人对于美的认知，皮肤白发量足，不像国际超模给人略带疼感的骨骼张力，太瘦了，范冰冰看起来就是还在享受美食，与脂肪和谐共处，说白了就是喜庆。

能复制恰恰是流量时代最有效的游戏规则之一。在范冰冰级别的一线女星里，我是没想到她的网感如此之强。春节刚过，就宣布了自创美妆品牌，毅然投入到美妆KOL的大军里。在此之前，赵薇卖过红酒，虽然也开了网店，但波澜不惊，身边的普通人并无提及。红酒无需天天喝，但面膜、洗发水是要天天见的，范冰冰种这样的草，是对日常生活的回馈，团结更多普通女孩，增加亲民好感，另外也是在演员身份之外，与时俱进，迎合了追求流量变现的商业时代。

有网感、能吸金的影后，大概比影后，更立体更务实吧。