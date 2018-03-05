展望决赛，上海女排回归“零点”

晨报记者 徐明

上海光明优倍女排战胜“老冤家”江苏女排，如愿闯入2018女超总决赛。比赛结束后，张常宁脸色铁青地离开新闻发布厅，看起来十分失落。而另一边，金软景、曾春蕾、米杨等人疯狂的拥抱在一起，庆祝之势就像刚刚拿下了决赛冠军奖杯。“老队员确实发挥非常大的作用，这是（赢球）关键。”上海队主教练王之腾在享受短暂的喜悦之后，立即恢复平静，“回去马上备战下周二（对阵天津）决赛”——或许是当时太过兴奋，王之腾竟将3月13日的决赛，说成了“下周二（3月6日）”。

上周六晚，卢湾体育馆气氛爆棚，上海、江苏、韩国三方球迷齐聚一堂。张常宁、袁心玥、龚翔宇组成的半支女排国家队跟上海女排杀红了眼，首局从1∶1打到24∶24，直到对方以26∶24抢得先机。赛后的金软景脸颊泛红，回忆起双方“扔出的炸药”，用韩语直言：“比赛分数交替上升，我们一直保持冷静状态，只能一分一分咬。”

江苏女排的确是一块难啃的骨头，远道而来的江苏球迷在卢湾体育馆更是形成一股合力，震慑主队。“第一局（上海）输了以后，或多或少，我们的心理还是有起伏、有波动。”王之腾赛后回忆说，“第二局和第三局我们顶住压力，不过，第四局（我们）还是有想赢怕输的想法，个人得分手段不多。”更令人担心的是，金软景和曾春蕾在第四局都有受伤。

这场比赛，新近转会上海的曾春蕾被视为球队闯入总决赛的头号功臣。即使受伤，曾春蕾发挥“江苏克星”本色，与金软景合力砍下51分。“我们老队员比较多，所以调动得非常好。”王之腾赛后的评价，实际上是感谢曾春蕾和金软景在关键时刻的沉稳。“老队员发挥非常大的作用，这是关键。”相比之下，江苏女排主教练蔡斌赛后却“羡慕”上海：“江苏女排要向上海队学习，特别是处理困难球的能力，当然，我们还是太年轻。”

根据中国排协此前公布的竞赛日程，首次采用7战4胜制的女排超级联赛总决赛将于3月13日打响，上海女排坐镇主场迎战天津女排的挑战。作为新近转会上海的排坛明星球员，曾春蕾在闯入总决赛后相当兴奋，因为这是她第一次迈入联赛决赛战场，与冠军奖杯一步之遥。“在排坛打了这么多年，在中国联赛打进冠亚军决赛还是我的第一次。”

赛后，梳着俏皮短发、面带迷人微笑的“大花蕾”夺得全场最佳球员称号。“虽然之前跟上海队很熟悉，但是第一次转会，我就转到了上海队，我感到很荣幸。”曾春蕾赛后谦虚地说，“队友和教练给了我很多帮助，让我快速融入球队，使我快速跟上大家的步伐。”接下来，全队就将投入总决赛的备战。“我们会着眼于后面更艰苦的比赛，毕竟，我的年龄在这儿，我很珍惜。”曾春蕾感慨地对记者说。