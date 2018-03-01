精彩纷呈乒乓赛，初生牛犊拼到底-——晨报小记者赛事体验采访稿选登

晨报小记者 胡君樾 竹园小学（张杨校区）四年级

我学习乒乓已经两年多了，但是从来没有在现场观看过正规的乒乓球比赛，这次难得的机会，参加了晨报学记团组织的2018中国乒乓球协会团体公开赛的观摩和采访活动，让我近距离地接触了乒乓国手们。

乘着大巴到了崭新的嘉定体育馆，我们到了媒体看台，准备观看比赛。决赛的两支队伍是广东队和河南队，既有专业选手，又有业余高手。比赛一开始选手们就摆开阵势，全力以赴，比分都比较接近，在得分的交替上升中，拉球，攻球，削球等各种打法轮番上阵，看得我目不暇接、激动万分。

最让我印象深刻的是广东队的小姐姐黄頴琦。她虽然年纪很小，才16岁，但是在比赛现场却有“大将风范”，技术过硬，现场的发挥也很出色，看得我连连叫好。

可是球场常常风云变幻，在第二局中，她连续失球，看得我的心情如坐过山车般上下起伏。就在我暗自担心的时候，她并没有骄躁，而是先调整好自己的表情，再调整好心态。当最后一局时，黄頴琦凭着沉稳的表现球技以2∶1的成绩打败了河南队的袁雪娇，获得了最后的胜利。好一个“初生牛犊”！最终，广东队以出色的团队优势4:2打败了河南队，赢得了比赛。

观看完精彩激烈的比赛后，我们采访了黄頴琦，有人问她：”为什么你在比赛中赢的时候，都要叫一声好球？”黄頴琦回答道：“喊出来的话，就会增加自信和气势。”哦，原来这是一种自我激励的方式啊，我又学到了一招。这次与运动员们的亲密接触，让我感受到了成功背后所付出的汗水。学习乒乓贵在坚持，就像黄頴琦姐姐一样，她虽然年纪小，是队里的“后辈”，却坚持不懈、勇于挑战。面对强敌，她的身上有一股“初生牛犊不怕虎”自信和拼劲，她的这种精神值得我去学习。