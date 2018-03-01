2018中乒协团体公开赛落幕-混搭赛制，树立未来乒乓赛事标杆

见习记者 吴文俊

3月3日上午，2018年中国乒乓球协会团体公开赛首站在上海嘉定体育馆新馆顺利落下帷幕。为期三日的激烈争夺，将申城的乒乓球热度推向高潮，而专业选手与业余爱好者混搭的新颖赛制更是广受好评。

经过前两个比赛日的角逐，广东队与河南队会师决赛。最终整体实力更强的广东队以总比分4∶2战胜河南队，捧起本站赛事的冠军奖杯。

值得一提的是，草根选手温玉凯是河南队晋级决赛的关键人物。在3月2日与北京队的半决赛中，正是他在第七场决胜场的关键胜利帮助球队挺进决赛。他对本次团体公开赛草根与专业混搭的形式赞不绝口，“赛事给了业余选手和专业球员交流的平台，希望未来能举办更多的类似赛事。”

除了让优秀的业余选手与专业运动员同场竞技，赛事还特别邀请了民间乒乓球爱好者为专业运动队颁奖，这也是赛事理念上的一项突破。70岁的沃霞芬在颁奖仪式上，为冠军广东队颁发了荣誉证书，她曾在去年代表上海队征战第十三届全运会乒乓球群众比赛，并荣获女子（60岁以上组）单打铜牌。虽然是上海群众比赛运动员中年龄最大的成员，可她的热情和劲头丝毫不输其他人。有幸成为中乒协团体公开赛冠军队伍的颁奖嘉宾，沃霞芬表示，“很荣幸能为运动员们颁发奖状，赛事氛围很好，让群众也参与到专业的赛事中去，推广了国球运动。”

本次赛事举办期间，除了精彩激烈的高手过招，多项乒乓文化推广活动在申城同步举行。赛场观众入口特设的“乒乓文化展”与比赛同时开放，让观众在欣赏赛事的同时，也能享受乒乓文化的熏陶。而“奥运冠军进学校”的活动，更是让名将许昕、方博深入校园，与小学生乒乓爱好者亲密互动。

本站赛事作为国家体育总局乒羽中心在新时代推出的一项专业与群体融合的创新赛事，也是上海积极培育引进高水平赛事、满足群众观赛需要的一项重要举措。明星球员与草根选手混搭的组队形式或许将成为未来乒乓赛事的标杆。