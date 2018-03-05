新华社记者 蔡拥军

看台上大连球迷的胸前还是“大连一方”，而场上大连一方队员的胸前已经是“万达城”。这就跟大连一方队整体跟不上中超节奏是一样的节奏，变化太快了。

0∶8。这个比分，就算是有输球心理准备的大连球迷，估计也没多少人能接受，但这就是足球，这就是足球的规律。冲超之后的大连一方队，整体还是那个中甲三年的球队，虽然现在貌似不差钱了，但还是不能很快适应中超的变化。

最不适应这种变化的也许是主教练马林，他整个赛季前的训练一定是围绕着保级的目标而进行，结果幸福猝不及防，心痛也同样猝不及防。新引进的三名外援应该是他以前不敢想象的，而且只有几天时间磨合，遇上个“脸盲症”的，估计名字还都叫不全，怎么配合？这形势变化，就跟他们中超的第一个丢球一样：太快。

万达集团到底没有出来官宣，但是胸前广告、引进外援，包括俱乐部人事的调整，都已经烙上了万达的印迹。不过就像队名没法现在就变一样，这变化来得太快，大连一方队许多人想必都还在为这变化而努力适应，客场0∶8惨败之后，恐怕适应的内容会更多。

这就像传说中的“急功近利”病，人人都知道，看别人就“横看成岭侧成峰”，轮到自己就“身在此山中”——其实这病治起来也不难，自己知道身在庐山就行，何况还有一记0∶8的重锤帮助清醒。

有些情况必须要清醒地看到，比如，现在中超没钱不行，有钱也不是一定就行，用老百姓的话说，就是饭要一口一口地吃，你要想一口吃成胖子，那结果必然是噎着了。噎着了其实也不可怕，吐出来，慢慢再吃呗。

就连大连球迷都有清醒的认识，赛后他们的朋友圈里虽然不乏骂声，但也有许多“正视差距”“奋起直追”“卧薪尝胆”“我们是大连”这样的词语。流传最多的视频，是0∶8之后赛场内大连球迷依然高呼“大连”，不离不弃给队员鼓掌加油。

其实这才是足球城大连的真正底蕴。只要这些因素不变，受制多年的资金问题又得到解决，大连足球的重新崛起似乎只是时间问题——当然，得有充足的时间。

即使球队的成绩依然并不如意，只要这支球队能够培养出更多的球员，尤其是优秀球员，只要能为中国足球的发展做出更多贡献，那么，“大连”这两个字在足球圈内就依然值得尊重。