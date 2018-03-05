季后赛首轮客场力克北京队-上海男篮手握赛点

见习记者 吴文俊

CBA季后赛首轮（10进8）的比赛上周末正式拉开战幕，常规赛第十的上海队客场挑战常规赛第七的北京男篮。此役，北京队大将翟晓川因伤缺阵，而在小外援方面，主帅雅尼斯选择继续由索顿顶替杰克逊出战。

上半场比赛，双方保持着高强度的身体对抗和防守质量，两队仅以36∶35的比分进入下半场。易边再战，两队开始在外线发威，得分效率也有所提高，上海队更是凭借外线的频频命中在第四节取得领先，最终上海男篮104∶95客场取胜，在三战两胜的首轮比赛中夺得赛点。

在系列赛首战中，两队针对外线防守都祭出了杀招，北京队从开局就祭出三后卫的阵容，轮番盯防上海队外线火力最猛的弗雷戴特，后者上半场5投0中，而上海男篮更是半场13中2，命中率惨淡。针对北京男篮的外线投手群，上海男篮则采用混合防守加强轮转同样起到了不错的效果，半场北京男篮外线14中3。

第三节比赛风云突变，两队均在外线迎来爆发，北京队方硕连续投中三记三分，但上海队明纳拉斯、蔡亮以及卢伟也在外线频频命中，明纳拉斯更是命中一记横跨半场的压哨三分。火热的手感也延续到了第四节，卢伟三分线外百步穿杨，在第四节的决胜时刻帮助上海队将领先扩大至两位数。此役上海男篮能在客场带走胜利，下半场如有神助的三分远投起到了关键作用。

首战的另一个关注的焦点就是北京队外援，由于常规赛末段杰克逊的受伤，北京队紧急招入前NBA球员马库斯·索顿。本场比赛，索顿被安排披挂上阵，不过这位身体素质出色的后卫显然尚未适应比赛节奏，在第二节双方双外援博弈的时候，更是被北京主帅雅尼斯用本土后卫王骁辉换下，这一举动也被视为北京队将重新启用杰克逊的信号。

虽然上海男篮在三战两胜制的季后赛首轮中占得先机，但球队尚不能掉以轻心。北京男篮目前仍然有两员大将没有回归球队，包括翟晓川以及伤愈的小外援杰克逊，他们必定将给大鲨鱼制造不小的麻烦。另外，此役两队的三分手感起伏较大，下回合上海队回到主场，防守外线依然是重中之重。

双方第二回合交锋将于3月7日在上海队主场源深体育馆举行，如果北京队取胜，那么双方第三回合较量将在3月10日重回北京主场。