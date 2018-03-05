还记得今年魔都冬日的那场纷飞的大雪吗?让我们搭上回忆列车,带上一本小书,回　到那冬日飘雪的浪漫时光……-边游边读寻雪景

文/晨报记者 陶令 实习生 李晴 图/张太宇

雪国·宁静之夜

“这是一幅严寒的夜景，仿佛可以听到整个冰封雪冻的地壳深处响起冰裂声。没有月亮。抬头仰望，满天星斗，多得令人难以置信。星辰闪闪竞耀，好像以虚幻的速度慢慢坠落下来似的。繁星移近眼前，把夜空越推越远，夜色也越来越深沉了。县界的山峦已经层次不清，显得更加黑苍苍的，沉重地垂在星空的边际。这是一片清寒、静谧的和谐气氛。”

——川端康成《雪国》

《雪国》是川端康成的代表作。整部作品的基调就如书的名字，空灵而洁净，蕴含着日本独有的物哀之美。《雪国》的故事自始至终都描述着冬景，那天地间浩浩荡荡的白是她的主色，让人的心也仿佛被洗净一般。这白是小溪，也是银河，柔美与灿烂交织在雪国中，折射出日本文化精神的独特光芒，吸引着我们的目光。

那么川端康成的“雪国”究竟在哪里？据考证，这是一个真实存在的地方——新潟(xì)县。新潟县，位于日本本州岛中北部，濒临日本海，是日本海沿岸的海路交通枢纽。它四季分明，以冬日雪景最为著称，是日本降雪量最多的地方。

片片白雪如同纷飞舞蹈的蝴蝶，飘落在松之山上的棚田、穿城而过的信浓川和十日町市松代地区的梯田。雪，是声音的收集者，新潟县的雪更是让寂静变得浩浩淼淼，缓慢地流进你的内心之中。这儿似乎是一个远离尘世、超凡脱俗的空灵世界。远方的朦胧，飘渺的薄雾，为当地戴上一丝神秘的面纱。让人感觉有些捉摸不透，又同时心向往之。

来到新潟县，你最不能错过的是它的夜景。随着白雪唱响的主旋律，车水马龙的新潟县倒映在穿城而过的信浓川里，城市绚烂的灯光闪烁了起来，如梦如幻，美到极致。因此，当地的夜景也被评选为“日本夜景遗产”。

大雪认真地落在宁静的新潟县，一片一片，为你拂去满身的疲惫，回归纯粹的灵魂。

工兵：从东京羽田机场搭乘新干线到新潟越后汤泽站（Yuzawa），上车后转眼就到。站外一条街都是温泉民宿和餐馆，找住宿甚是方便。

我的阿勒泰·白色少年

“我们生命中的第一次寂寞，是看到了一个雪人的寂寞。如果它没有眼睛和鼻子，如果它仍是一摊平整的雪，如果我们没有惊醒雪，没有惊醒它——我们将替它，站过一个又一个的冬天。我不停地回头，不停地仰脸张望。乍然看天空中什么也没，直到眼泪被天地间的明亮刺激出来时，上升的碎雪才一粒一粒被我看见，又一粒一粒在视力可及的范围内向上面的深处消失。”

——李娟《我的阿勒泰》

李娟的文字若要使用一个自然风物来形容，我认为那便是雪。《我的阿勒泰》是李娟10年散文创作合集，记录了作者在新疆阿勒泰生活的点滴记忆。雪，并不唯独意味着寒冷，在文中自带一种安静柔软的品质，也可能给人带来温暖。李娟笔下的阿勒泰就如同一个白色少年，朴素地站立在那里，淡淡微笑。

戈壁、草原、雪山、帐篷、骏马、牧人，阿勒泰这些随处可见的风光会让来自钢筋水泥丛林的都市人眼前一亮。白雪飘下，银装素裹的阿勒泰变成一个晶莹的童话世界。原本金黄火热的胡杨林此时完全换了一番风貌，更加沉稳质朴。声名远扬的喀纳斯湖变得通透静谧，清澈如明镜。林木疏密相间，不时传出窸窸窣窣的声音，几只野生狍子从里面跃出，偷偷地在雪地留下一串串小巧的脚印。

冬日的阿勒泰无法不让你放慢脚步，这个白色少年在你耳边轻声低语，诉说美丽的语言。一路赏着玉树琼花，白日黑夜只在恍惚之间，你可以前往禾木村去入住，小阁楼的房间温暖如春，夜晚拉开窗帘一抬头便是繁星点点。你也可以慢悠悠地晃入哈巴河的小酒馆，酒入热肠，体会当地人的闲适生活。

纯真的阿勒泰，每一片雪都落得亲切而有情，生命中多少可贵的事物也是如雪一般悄然无声，却回响在我们的心灵。

地雷：冬天喀纳斯大雪封山，大巴进不去，得用越野车走。要玩得顺畅，最好提前联系好当地的包车师傅。

额尔古纳河右岸·雪中精灵

“我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把它们给看老了。”

——迟子建《额尔古纳河右岸》

在中俄边界的额尔古纳河右岸，居住着一群鄂温克人，这个种族神秘而充满灵性。迟子建的作品《额尔古纳河右岸》细腻地描述了这个独特的族群以及东北边陲的自然风光。这是一部充盈着丰富生态意蕴的史诗，字里行间可以读出作者对于生灵的关爱和对大自然的敬畏，遍布着“万物有灵论”的浪漫气息。

冬日来到额尔古纳，在亮晶晶的白雪中，你便能真正感受到这自然被赋予了灵性。那湖泊、石头、天空、森林无不透露着原始的味道，是雪中纯净的精灵。你可以去莫尔道嘎国家森林公园逛逛，它是我国位置最北、观光路线最长、森林生态多样性最完整的国家级森林公园，素有“南有西双版纳，北有莫尔道嘎”的说法。可以选择在森林里搭上一辆小火车，领略独特的冰雪风光。你也别忘了去鼎鼎大名的额尔古纳河瞧瞧，这条伟大的河流，不仅孕育了肥沃富饶的草原，还孕育了蒙古族、鄂温克族等少数民族。大雪中的河流更显苍茫、雄壮、圣洁，仿佛有神灵居住。

额尔古纳的美食也是一大特色。奶干香醇劲道，是伴手礼的不二之选；马奶酒奶香四溢，让人欲罢不能；锅茶热气腾腾，蕴含独特文化；蒙古手抓羊肉质地鲜美，是上过《舌尖上的美食》的羊肉界“扛把子”。一边吃着让人垂涎三尺的美食，一边欣赏外面正从容飘扬的雪花，情不自禁地由内心深处大呼：快哉！快哉！

额尔古纳的雪真挚而澄澈，它悠悠地落在你的身旁，与你同悲同喜，同存同在。

地雷：额尔古纳的冬季平均温度是-28℃--16℃，一定注意做好保暖措施。行程要注意尽量避开早上和晚上所进行户外的活动，而选择气温相对较高的上午９点至下午４点间。

到南极·极地之恋

“不是一本单纯的画册或游记，也不是一本科考故事书，更不是南极旅游指南。它更像是一个’天上掉馅饼’引发的奇遇，因一条似乎玩笑的短信，得到了一张到南极最后一分钟的船票。距出发日期只有两星期的准备，此行的南极，究竟什么样子？以及我们为什么要到南极？其实，南极拥有的并不只有冰雪。”

——蔡景晖《到南极》

如果是赏雪景，终极目标理应就是去往南极，在这个终日冰雪的世界里，雪景就是日常。有时美得令人喘不过气来，有时却又真的困得你喘不过气来。这就是南极。

南极热已经持续很久了，从曾经的极地船上个位数的中国游客到极地船上增添了为中国游客定制的服务设施，短短五年间，踏上南极之旅的中国游客数量突飞猛进。或许用这句话来描述人们对南极的向往很文艺：每个人都有自己的极点，梦想南极，就是梦想生命的怒放。

去南极看雪，这个过程实在是太奢侈了，飞行30个小时，再换200人以内的船才能真正踏上南极大陆，但相比眼前的白雪冰川世界，梦想终究还是实现了。书中的南极，是人们百余年前第一次征服南极点的壮举发生地，也是今天世界人舟车劳顿抵达的梦想彼岸。在这片白色天地间，洞、川、山、沟、隙等地貌都因冰雪变得时而壮观大美时而危机四伏，而生活在其间的精灵更是萌到了每个人的心里。企鹅、海豹、海狮或者是穿梭在冰河中的鱼群甚至是神龙见首不见尾的鲸鱼，这一刻都出现在白色世界里，或裹着雪衣，或躺在冰上，或游曳在冰川，这一刻的雪景怎能少了它们这些主角呢？

南极的确是近日的热词，热映中的一部《南极之恋》正是在南极实拍数月而成，且不说由“姑父”搭档致青春女主的阵容，作者就是曾经数次赴南极科考的吴有音，能如此真实还原南极的电影很值得走进电影院去一睹究竟，这份在大自然中见证人类渺小却情真乃大的心愿令这个冬日很温暖。

地雷：南极游显然不是一场说走就走的旅行。无论是对人的体质，还是对恶劣环境的适应性都是一次挑战，更重要的是，一定要严格遵循南极陆地的各种规定，为留存人类世界的这片净土而努力。