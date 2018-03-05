文/图 单文艳



冬天来了，北半球变成了一个冷美人，南半球却变得热烈奔放起来，开启一段反季游旅程，去享受那温情的阳光、柔软的沙滩，碧蓝的海水和乐趣十足的海上运动

粉红海滩@巴哈马群岛

粉红色总是让人联想到少女心，有那么一处海滩，远远望去，仿佛开满了粉花儿，一片粉色海洋。等你走进了，才发现这就是沙滩的颜色，这说明你一定来到了岛国巴哈马，面前的就是一片独一无二的，由孔虫被海水冲刷出的粉末构筑而成的粉红海滩，走在上面，异常绵软。

这片沙滩的海水异常清澈，粉红色的沙粒自然将清澈的海水都渲染出了一片粉色，海浪也随之变得温柔起来，在这里拍照，无须滤镜。

粉红海滩柔软绵长，长约三千米，傍晚时分，在落日的余晖下，与爱人携手在此漫步，此时细密的沙子轻轻亲吻你的脚丫，整个心情都变得温柔了起来，那一刻，也许你不曾想过浪漫是什么，却能时刻被其包围，这就是独属于粉色的柔情吧。

工兵：正午时分去，沙质最为粉嫩、轻软，只是日照强，要预先做好防晒。而到了晚上沙滩上被众人踩得沙面不那么平整了，拍照效果自然比不上中午了。

蔗林白沙滩@毛里求斯

去毛里求斯看海，让你能感受到东南亚没有的壮丽震撼。岛上的一切色彩都是耀眼的。晒得发亮的肤色，白得非得带上墨镜才能正常观赏的沙滩，还有时时都波涛汹涌的海水。这座地处非洲的海岛用浓烈、重彩标志着自己的个性。

与其它海岛相比，毛里求斯的岛上度假村有着更热烈的个性，这里常常有意外的收获，如惊现阿根廷、秘鲁等南美风情的音乐甚至是美食。新晋亮相的传奇丽世度假村就用动听的拉美音乐开启了一段南美风晴的海岛之夜。小酌看夕阳，在环礁湖花园里欣赏印度洋红彤彤的落日，耳边是动听的拉美小调，瞬间恍惚身在何处了。

来到毛里求斯，自然不能错过各种海上运动，若是喜静的人，在海边除了晒太阳美黑，还有很多新奇的体验来消磨时光。如在当地艺术家的指导下以手指为笔来作画，取当地植物的汁液为天然颜料，信手涂鸦也能成就一副“大作”。美食自然也不能错过，岛上有着首屈一指的法餐、意大利餐，还有着出奇制胜的印度餐，很值得一试。

工兵：虽然甘蔗早已不是毛里求斯的支柱经济作物，但至今仍是游客钟爱的手信，因为用蔗糖提炼的毛里求斯朗姆酒是岛上独具人气的商品，其中还能喝出毛里求斯海的味道。

金巴兰海滩@印度尼西亚

这是一个让人感觉异常亲切的海滩，海滩时而幽静，保持着淳朴、热情的风貌； 时而又洋溢着热带风情，在碧海蓝天中，海滩就如同这附近居民的气质一样，婉约而灵动。

相比亚洲客人喜欢在此闲适地海边漫步，这里会有很多欧美客人玩帆板运动或短程的航海运动，站在岸边欣赏他们刺激的尖叫声和与海天融为一景的身影，也不失为一种乐趣。当然，如果你喜欢也可以现场报名参加训练，一试身手。

来到这里千万不能错过海边的海鲜烧烤，黄昏晚霞漫天飞舞之时，大家就会三三两两或成群结队地围坐在沙滩上，边欣赏海边的绚丽晚霞，边享受浪漫的海边烛光晚餐。举一杯啤酒，致敬友人亦或爱人，在浪涛声声中，随着夜幕的低垂，坐在躺椅上，观漫天繁星，在那份独有的惬意中，享受美食，自由闲适中，自带一丝慵懒。

工兵：海滩位于巴厘岛机场旁边，从机场搭车前往，车费不贵。

地雷：从北半球到南半球，阳光的温度让人恍生错觉，别忘了涂抹防晒霜，保护自己娇嫩的皮肤。

珍南海滩@马来西亚

这是一个充满生机与活力的海滩，在这里，你能看到海滩上行走着各式各样的人，人们着装不一，结伴行走，打闹嬉笑，洋溢着热带风情。

这个海滩海底生活着数千种海洋生物，是潜水的最佳选择地。在这里常常能见到很多潜水爱好者，为了探寻奇异的海底世界，穿上潜水服在水下与五颜六色的热带鱼类并游，友好地触摸着海底世界。

珍南海滩还拥有一个兰卡威海底世界，这间水族馆里主要展出有各种海水鱼类和海洋生物，而长达十五米的海底玻璃隧道，能让你观赏到不同于潜水时的体验，眼前穿梭的是鲨鱼、海龟和鳗鱼等，让你充分享受到海底世界的奇妙与瑰丽。

工兵：兰卡威海底世界里的3D 放映院不能错过，绝对能满足你的视觉享受。

地雷：由于当地沙质比较粗糙，虽不适合在这里游泳，却是琳琅满目水上活动的首选地。