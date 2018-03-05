旅途的美不仅仅局限于风景，还有人文和设计。是相得益彰的融合还是截然不同的反差，每　一次都需要用心发现-美在旅途无时无刻

文/李晴

Voice From

加拿大BC省旅游局

“2018年是‘中加旅游年’，我们希望以此契机，与合作伙伴携手共同为中国游客提供更多满足需求、符合心意的行程体验，而本次‘千人迎新春’活动正是一个好的开始，也是为接下来一年中加双方的旅业合作和市场推广开门红。”

2月17日戊戌年的年初二，由加拿大不列颠哥伦比亚省旅游局主办，温哥华旅游局、里士满旅游局、维多利亚旅游局和温哥华国际机场共同支持的2018中国游客春节庆祝晚宴在温哥华河石娱乐度假酒店圆满举行，近300位中国游客代表受邀参与晚宴，共同欢庆中国农历新春佳节。晚宴现场以热闹的舞狮表演开场，餐桌上热腾腾的饺子让异国他乡的华人游客倍感亲切，从地道的中国传统美食到加国特色烧烤，得到了大家的一致好评。此外，晚宴还设置了多轮抽奖环节，为来宾带来丰富的奖品。

作为2018“中加旅游年”的献礼活动，首次推出了“加拿大BC温哥华千人迎新春”项目。春节期间，中国游客在7至14天的时间中探访了温哥华、里士满、维多利亚等城市，并领略了各自的春节主题行程，感受BC省精彩纷呈的冬季旅行体验。希望中国游客能在BC省浑然天成的自然景观与多元和谐的人文风情中度过一个难忘的中国年。

Voice From

奥地利航空

“维也纳机场首个采用全新设计进行升级改造的贵宾休息室盛装亮相，全部的休息室升级改造工作将于今年春结束。”

奥地利航空是奥地利最大的航空公司，它以维也纳国际机场为航空枢纽，凭借其地处欧洲中心的优越地理位置，成为连接东西方国家的理想门户。近日，奥地利航空公司首个完成升级改造的贵宾休息室在维也纳机场开放。与此同时，两个商务舱休息室也在同步进行升级改造。所有休息室的整体设计都更注重奥地利和个性化元素。其中，“真树”是贵宾休息室的一大亮点。这些位于封闭区域的奥地利山毛榉树采用了特殊的技术予以保存。除了具有奥地利特色的定制家具以及个性化设计的地毯和窗帘等织物之外，休息室还将展示克里姆特等奥地利艺术家的作品剪纸图案，致力于为乘客带来独特一流的观感体验。

Voice From

瑞吉酒店及度假村瑞吉鉴赏家 万宝宝

“每一颗石头都是大自然给予的珍宝，用手触及到的一瞬间，脑海中就会充满各种创作的灵感，我想尽可能地留住这种美，分享给大家。我这款吊坠的设计从瑞吉下午茶中汲取灵感，让人体会在瑞吉酒店宾至如归的舒适感受。”

近日，瑞吉酒店及度假村携手来自中国的瑞吉鉴赏家——著名高级珠宝设计师万宝宝，邀众嘉宾云集上海静安瑞吉酒店，举办瑞吉品牌经典传统仪式——瑞吉午夜晚宴，共同揭晓她为瑞吉品牌专属设计的全新珠宝配饰——玲珑壶形宝石吊坠。为了满足瑞吉宾客的鉴赏需求，瑞吉将从本月起在品牌官方渠道接受限量预订。

作为瑞吉鉴赏家，万宝宝此次为瑞吉品牌带来的设计，将西式下午茶仪式与中国传统茶文化中象征尊敬、相聚、感恩和庆祝的元素结合，东西文化在设计中碰撞交汇，玲珑壶形宝石吊坠应运而生。吊坠外形俏丽、别致，在不及两平方厘米的方寸间，巧妙应用了品牌的众多元素。作为瑞吉品牌在亚太区的第九家酒店，上海静安瑞吉酒店的设计巧妙融合了英伦古典风格与中国文化传统元素，与此次亮相的全新珠宝相得益彰。

Voice From

天府明宇商旅董事长 张建明

“明宇和凯悦将在各自专注的市场合作互补，充分利用自身优势和资源战略合作，共同推进凯悦嘉轩和凯悦嘉寓等品牌在中国的发展。携双方之力，为中国客人带来超越期待的入住体验。”

近日，天府明宇商旅与凯悦酒店集团宣布，双方正式签约缔结战略合作伙伴关系，携手扩张凯悦旗下凯悦嘉轩、凯悦嘉寓等酒店品牌在中国市场的规模，共同打造更美好的旅行体验。作为中国首家获得凯悦授权许可的特许经营酒店的第三方管理公司，天府明宇商旅还同时签署了三个项目的特许经营协议。

作为中美酒店行业的领军企业，天府明宇与凯悦将集各之所长，重点发展凯悦旗下的凯悦嘉轩和凯悦嘉寓品牌，将两个品牌扩张至更多充满活力的商业与旅游目的地，未来5年，意在中国市场发展50家凯悦嘉轩及凯悦嘉寓酒店。此外，天府明宇商旅的战略伙伴天府银行也宣布向本次战略合作给与300亿元人民币的意向授信额度，将用来给到双方合作项目的建造或改造。

此次天府明宇商旅与凯悦的合作，寻求创新的合作模式，打造丰富的品牌组合，推动着彼此的共同成长。