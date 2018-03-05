百联嘉人节，做精致的女人

3月2日至11日，“百联股份春季嘉人节”活动在第一八佰伴、第一百货商业中心、东方商厦连锁、百联购物中心等21家网点联合展开。化妆品、女鞋女包、内衣商品折扣、立减、满额赠券、满额赠礼等优惠来袭，为广大女性消费者送上“开春大礼包”。

又到了翘首以盼的百联化妆品节了。“满额五级赠礼”一直是化妆品节的“经典保留项目”。此次，百联为各位女神精心挑选了超级实用的直发器电卷发棒、品牌护手霜、松下电吹风、松下电动牙刷、博朗经典二合一美容仪等精美礼品，等您带回家！

由宝洁集团独家冠名化妆品节活动：旗下SK-II品牌推出全场8折、线上定制获好礼、新客满额加赠礼、百联尊享会员独家加赠等优惠；OLAY品牌推出百联会员独享礼盒，并将邀请知名KOL到店直播，为OLAY国际柜（第一百货商业中心）打CALL，直击年轻消费者，与20多万名粉丝热情互动。

“败家姑娘”的购物清单里一定少不了一支口红。女人对口红的追求几乎可以说是痴迷，没有一抽屉，起码也有半抽屉。尽管网红豆沙色、姨妈色、南瓜色等在一众女性中风靡已久，但在“直男”看来都只是“上了色而已”，口红只分为“好看的”和“一般好看的”，于是“斩男色”开始作为评判值不值得买的标准。本次百联嘉人节期间，百联股份将推出口红特辑，为您支招，教您GET“斩男色色号”，让您大放唇彩。同时，3月7日至8日，百联通会员至线下活动门店，扫码可直接领取价值30元的现金券。购买口红类商品时，可在原活动基础上直接抵用，限量2000张。

3月3日当天，百联旗下第一八佰伴、第一百货商业中心、东方商厦（旗舰店）、永安百货、百联南桥购物中心五家网点，购精选化妆品品牌商品，可以在原折扣立减活动基础上单柜单笔满1800元送180元POS券，多买多送，正是囤货的好机会，千万别错过啦！

百联嘉人节，愿您拥抱春日阳光，做一个精致的女人。

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