探店：刚开业就排长队的日料店——舞渔

2月1日开业，2月16日（大年初一）登上点评网上海市餐饮门店评价榜第一名。一个全新品牌，仅花了半个月就能有这么好的口碑，这到底是怎样的一家店？带着强烈的好奇心，立即前往舞渔体验了一下。

体验结果先说：一定要去！一定要去！一定要去！因为实在太美味，而且环境、服务都很不错，关键是价格不贵，性价比超高。

美人胶原锅作为舞渔的招牌菜品，汤底是以大量鲜美的鸡骨、银耳等加入纯净水慢火熬煮五小时以上而成的，长时间的熬煮使鸡骨完全融化，所有的营养成分都融入这浓浓的汤汁中，冷却后自然凝固成饱含胶原蛋白的丝滑布丁。先喝一口原汤，再放入五彩蔬菜、牛肉等，美味香浓，不但能满足爱吃的嘴巴，也能令干燥肌肤回复亮泽。而且，此汤打破传统1:10的炖汤料水比例，采用3:10的黄金比例让鸡骨和银耳的精髓充分地融入到浓浓的汤汁中，少量的洋葱点缀，让原汤有微甜的味道，也使醇香浓厚的汤底汤浓而不油腻。喝完还想再来一碗？放心，店家可以免费给您加汤。

除了美人胶原锅以外，舞渔的厚烤牛舌也受到了一致好评。因为这也可能是所有人有史以来见过的最厚的牛舌。关键的不仅美味，厚且不老，入味多汁。

除了刚介绍的两款美食以外，还有贝壳类的滨烧（日本的一种海边烧烤料理），各种生鱼片、寿司、串烧、逸品料理、小食、甜品，基本上能满足你对日料的所有期望。

“舞渔”品牌介绍

荣任世界日料大赛裁判的大厨寻访日本各地，运用九州博多水炊料理的精髓研发出深受现代爱美女性宠爱的美人胶原锅。九州福冈的博多水炊料理是以浓厚鸡骨汤作为底料的日式锅物料理，通常老饕的吃法是先喝汤再涮肉和蔬菜，最后用鸡汤精华煮一碗乌冬面。经了解得知“舞渔”这个名字是“舞动的渔场”的意思，其中包含2层意思：其一是当海鲜从海中捞上来，马上进行料理，鲜活的海鲜在火焰上舞动，产生非常生动的画面感； 其二是人们因为太好吃，会不由自主的跳起舞来，让整个渔场翩翩起舞。

（李悠然）