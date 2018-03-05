习近平：坚持多党合作发展社会主义民主政治 为决胜全面建成小康社会而团结奋斗

（两会受权发布）习近平在看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时强调

坚持多党合作发展社会主义民主政治 为决胜全面建成小康社会而团结奋斗

汪洋参加看望和讨论

3月4日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。中共中央政治局常委、全国政协十三届一次会议主席团会议主持人汪洋参加看望和讨论。新华社记者 李学仁 摄

新华社北京3月4日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月4日下午看望了参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。他强调，中国特色社会主义进入新时代，要求我们坚定不移巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥多党合作独特优势，发展社会主义民主政治，为决胜全面建成小康社会而团结奋斗。我国各民主党派、无党派人士要增强“四个自信”，增强政治定力，积极建言献策，广泛凝心聚力，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献。

中共中央政治局常委、全国政协十三届一次会议主席团会议主持人汪洋参加看望和讨论。

联组会上，曹卫星、闫小培、周忠和、李卓彬、吴为山、陈超、高鸿钧、高杰等8位委员，围绕深化改革开放、做好未建交国家工作、推进科技评价体系改革、发挥侨资侨智作用、用经典作品构建人类命运共同体、构建离岸创新创业新模式、建立良性有序人才流动机制、发挥侨智助力创新型国家建设等问题作了发言。

3月4日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。中共中央政治局常委、全国政协十三届一次会议主席团会议主持人汪洋参加看望和讨论。新华社发（盛佳鹏 摄）

习近平在听取发言后发表重要讲话。他表示，来看望全国政协民盟、致公党、无党派人士、侨联界的委员，同大家一起讨论交流，感到非常高兴。大家在发言中提出一些很好的意见和建议，有关部门要高度重视、认真研究。他代表中共中央，向在座各位委员，向广大民主党派成员、无党派人士，向海外侨胞和归侨侨眷，向广大政协委员，致以诚挚的问候。

习近平强调，中共十八大以来的5年是极不平凡的5年，我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，出台一系列重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，战胜一系列重大挑战，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，国家经济实力、科技实力、国防实力、综合国力、国际影响力和人民获得感显著提升，中国特色社会主义建设取得了历史性成就，我们党、国家、人民、军队的面貌发生了历史性变化。这样的成就来之不易，是中共中央坚强领导的结果，是全国各族人民共同奋斗的结果，也凝结着各民主党派和无党派人士、各人民团体以及广大政协委员的心血和智慧。

3月4日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。中共中央政治局常委、全国政协十三届一次会议主席团会议主持人汪洋参加看望和讨论。新华社记者 李涛 摄

习近平指出，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。说它是新型政党制度，新就新在它是马克思主义政党理论同中国实际相结合的产物，能够真实、广泛、持久代表和实现最广大人民根本利益、全国各族各界根本利益，有效避免了旧式政党制度代表少数人、少数利益集团的弊端；新就新在它把各个政党和无党派人士紧密团结起来、为着共同目标而奋斗，有效避免了一党缺乏监督或者多党轮流坐庄、恶性竞争的弊端；新就新在它通过制度化、程序化、规范化的安排集中各种意见和建议、推动决策科学化民主化，有效避免了旧式政党制度囿于党派利益、阶级利益、区域和集团利益决策施政导致社会撕裂的弊端。它不仅符合当代中国实际，而且符合中华民族一贯倡导的天下为公、兼容并蓄、求同存异等优秀传统文化，是对人类政治文明的重大贡献。

习近平强调，中国共产党历来高度重视多党合作。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，既强调中国共产党的领导，也强调发扬社会主义民主。政治协商、民主监督、参政议政，就是这种民主最基本的体现。坚持中国共产党的领导，不是不要民主了，而是要形成更广泛、更有效的民主。我们应该不忘多党合作建立之初心，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，把我国社会主义政党制度坚持好、发展好、完善好。

习近平希望各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，增强责任和担当，共同把中国的事情办好。新时代多党合作舞台极为广阔，要用好政党协商这个民主形式和制度渠道，有事多商量、有事好商量、有事会商量，通过协商凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。完善政党协商制度决不是搞花架子，要做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物，真诚协商、务实协商，道实情、建良言，参政参到要点上，议政议到关键处，努力在会协商、善议政上取得实效。

3月4日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。中共中央政治局常委、全国政协十三届一次会议主席团会议主持人汪洋参加看望和讨论。新华社记者 李涛 摄

习近平指出，决胜全面建成小康社会，打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，有许多重大任务和举措需要合力推进，有许多问题需要深入研究。大家要找准切入点、结合点、着力点，深入一线调查研究，积极开展批评监督，推动各项决策部署落地见效。

习近平强调，今年是纪念“五一口号”发布70周年，各民主党派要弘扬优良传统，切实加强自身建设，加强思想政治引领，努力把中国特色社会主义参政党建设提高到新水平。无党派人士主体是知识分子，要带头践行社会主义核心价值观，坚持真理、传播真知，积极向社会传递正能量。侨联组织要发挥桥梁和纽带作用，广泛凝聚侨心、侨力、侨智，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为改革开放和社会主义现代化建设贡献力量。

尤权、张庆黎、万钢、陈晓光等参加联组会。