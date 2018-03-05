十三届全国人大一次会议上午9时开幕

十三届全国人大一次会议5日上午9时在人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强关于政府工作的报告，审查国务院关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查国务院关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告，听取全国人大常委会关于宪法修正案草案的说明。下午，各代表团举行全体会议，审议政府工作报告。

出席全国政协十三届一次会议的全国政协委员5日上午列席十三届全国人大一次会议开幕会。下午，全国政协十三届一次会议举行小组会议，讨论政府工作报告。

中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台、中国国际电视台将对十三届全国人大一次会议开幕会进行现场直播，中央重点新闻网站将作实时报道。

会议议程

（2018年3月4日第十三届全国人民代表大会第一次会议预备会议通过）

一、审议政府工作报告

二、审查2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告

三、审查2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告

四、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议 《中华人民共和国宪法修正案（草案）》的议案

五、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国监察法（草案）》的议案

六、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告

七、审议最高人民法院工作报告

八、审议最高人民检察院工作报告

九、审议国务院机构改革方案

十、选举和决定任命国家机构组成人员

(新华社北京3月4日电，网站首页图：新华社资料图片)