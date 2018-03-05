十三届全国人大一次会议举行预备会议

选举产生大会主席团和秘书长 张德江主持会议

新华社北京3月4日电

第十三届全国人民代表大会第一次会议4日上午在人民大会堂举行预备会议。会议选举产生了十三届全国人大一次会议主席团和秘书长，通过了十三届全国人大一次会议议程。十二届全国人大常委会委员长张德江主持会议。

十三届全国人大代表共2980人。截至3月3日，已经向大会秘书处报到的代表2976人。4日的预备会议，出席2951人，缺席29人，出席人数符合法定人数。

张德江在主持会议时宣布：十三届全国人大一次会议于3月5日召开，大会的各项准备工作已经全部就绪。

张德江说，十三届全国人大一次会议的指导思想是：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成大会各项任务，将大会开成一个民主、团结、求实、奋进的大会，动员全国各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，万众一心、开拓进取、扎实工作，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

全国人民代表大会组织法和全国人大议事规则规定，主席团主持全国人民代表大会会议。

经预备会议选举产生的大会主席团包括各方面的代表人士共190人，其中有：党和国家领导人，中央军委委员，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派代表人士，中央和国家机关有关单位领导干部，各人民团体负责人，各省、自治区、直辖市、香港特别行政区、澳门特别行政区、解放军和武警部队代表团负责人，香港特别行政区、澳门特别行政区、企业、科技、社会科学、教育、文艺、卫生、体育、侨界、宗教界的代表以及工人、农民、解放军、武警、基层的代表，人口100万以上的少数民族代表等。王晨为大会秘书长。

预备会议通过的十三届全国人大一次会议议程共有10项。

根据全国人民代表大会组织法和全国人大议事规则，每届全国人大一次会议的预备会议，由上届全国人大常委会主持。十二届全国人大常委会副委员长李建国、王胜俊、陈昌智、严隽琪、王晨、沈跃跃、吉炳轩、张平、向巴平措、艾力更·依明巴海、万鄂湘、张宝文、陈竺等常委会组成人员出席了会议。（网站首页图：新华社图片）