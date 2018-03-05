央视快评：让“伟大政治创造”画出最大同心圆

来源：央视新闻客户端

△视频：习近平在看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时强调 坚持多党合作发展社会主义民主政治 为决胜全面建成小康社会而团结奋斗



3月4日下午，习近平总书记在看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时强调，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。

习近平总书记对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要讲话，深刻阐释了我国基本政治制度的重大历史和现实意义，为我们坚定“四个自信”、坚持和发展中国特色社会主义提供了思想遵循和行动指引。

70年前，中共中央发布“五一”劳动节口号，号召“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府”，得到热烈响应。各民主党派、无党派人士自觉接受中国共产党的领导，中国多党合作和政治协商开启了历史性的伟大探索与实践。

立治有体，施治有序。长期的实践发展，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度成为我国一项基本政治制度，构成了中国特色社会主义民主政治的一个鲜明特色。

橘生淮南则为橘，生淮北则为枳。扎根于本国土壤的制度才有生命力。这一马克思主义政党理论同中国实际相结合的“伟大政治创造”，不仅仅深深嵌入我国社会主义民主政治，丰富了民主形式，而且深化了民主内涵，越来越显示出强大的生命力和优越性。

她最优化地实现了集中领导和发扬民主、有序参与和充满活力的有机统一。多党合作和政治协商不是政党之间的轮流坐庄，更不是党同伐异，而是创造了有政党以来人类历史上一种崭新的政党关系——中国共产党与各民主党派坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共，中国共产党“把各个政党和无党派人士紧密团结起来、为着共同目标而奋斗。”

这一政治制度能够真实、广泛、持久代表和实现最广大人民根本利益、全国各族各界根本利益。归根到底，“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民要解决的问题的。”

作为我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势，她将人民最广泛地、最大限度地涵盖进来、包容起来，从而凝聚共识、形成合力。

“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛。”习近平总书记的重要讲话深刻阐释了协商民主的要义。面对利益多元和思想多样的现实，中国共产党领导下的新型政党制度能够在坚持一致性中尊重多样性，在包容多样性中寻求一致性，找到最大公约数，画出最大同心圆。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持和完善多党合作和政治协商，充分发挥我们的制度优势，实现了一系列历史性变革，取得了一系列历史性成就，开启了一场波澜壮阔的改革新征程，中国特色社会主义进入了新时代。

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是改革开放40周年。新时代为多党合作和政治协商提供了更加广阔的舞台，中国特色基本政治制度必将发挥出更强大的生命力。

“万人操弓，共射一招，招无不中。”我们要将思想和行动统一到中共十九大作出的重大决策部署上来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，增强政治定力，积极建言献策，广泛凝心聚力，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献。（央视评论员，网站首页图：新华社图片）