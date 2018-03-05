习近平两会“下团组” 为何首选这个界别？

来源：央视网

央视网消息： 两会时间一到，忙碌的“下团组”就开始了。总书记的“下团组”讲话，也通常被看作是党和国家工作思路的风向标。3月4日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员并参加联组会。在听取意见和建议时习近平强调：中国特色社会主义进入新时代，要求我们坚定不移巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥多党合作独特优势，发展社会主义民主政治，为决胜全面建成小康社会而团结奋斗。

总书记把舵定向新时代多党合作和政治协商制度

习近平总书记在“下团组”讲话时回顾了极不平凡的五年，认为辉煌成就“凝结着各民主党派和无党派人士、各人民团体以及广大政协委员的心血和智慧”。

十二届政协期间，政协委员、政协各参加单位和政协各专门委员会，紧扣推进供给侧结构性改革、司法体制改革、培育和践行社会主义核心价值观、脱贫攻坚、气水土污染防治等重大问题提出提案，为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥了重要作用。五年来，共收到提案29378件，经审查立案23975件。截至2018年2月20日，99%的提案已经办复。大多数提案的意见建议得到采纳或正在逐步落实中。

习近平总书记高度评价了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是“伟大政治创造”，“是从中国土壤中生长出来的新型政党制度”，并从三方面展现新型政党制度新在哪、避免了哪些弊端。认为它“是对人类政治文明的重大贡献”。

习近平强调中国共产党历来高度重视多党合作，认为“新时代多党合作舞台极为广阔”，对各民主党派和无党派人士参政议政提出新希望：希望各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，增强责任和担当。有事多商量、好商量、会商量，通过协商凝聚共识、智慧、力量。完善政党协商制度决不是搞花架子，要做到言之有据、有理、有度、有物，真诚、务实协商，道实情、建良言，参政参到要点上，议政议到关键处，努力在会协商、善议政上取得实效。

习近平指出，决胜全面建成小康社会，有许多重大任务和举措需要合力推进，有许多问题需要深入研究。大家要找准切入点、结合点、着力点，积极开展批评监督，推动各项决策部署落地见效。

习近平新春前曾对多党合作提出要求，希望大家把履职思路和重点统一到新时代中国特色社会主义战略部署上来，在服务大局中找准履职尽责的切入点，围绕打好三大攻坚战，深入一线开展调查研究，提出真知灼见，为中共中央决策提出参考。

十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图。从现在起到实现决胜全面建成小康社会奋斗目标不到1000天，一个民族一个家庭一个人都不能少。全国政协委员们认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为进一步补齐短板，积极建言献策，不断作出新贡献。

总书记今年为何对这个界别特别关注

习近平强调，今年是纪念“五一口号”发布70周年，各民主党派要弘扬优良传统，切实加强自身建设，加强思想政治引领，努力把中国特色社会主义参政党建设提高到新水平。无党派人士主体是知识分子，要带头践行社会主义核心价值观，坚持真理、传播真知，积极向社会传递正能量。侨联组织要发挥桥梁和纽带作用，广泛凝聚侨心、侨力、侨智，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为改革开放和社会主义现代化建设贡献力量。

今年习近平总书记“下团组”为何首选民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员的联组会呢？从这个界别的人员构成来看，中国民主同盟（简称民盟）主要由从事文化教育以及科学技术工作的高中级知识分子组成。中国致公党主要由归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成。中国侨联是党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。无党派人士作为一支政治力量在我国各项事业中也发挥着重要作用。

联组会上 8位委员围绕深化改革开放、做好未建交国家工作、推进科技评价体系改革、发挥侨资侨智作用、用经典作品构建人类命运共同体、构建离岸创新创业新模式、建立良性有序人才流动机制、发挥侨智助力创新型国家建设等问题作了发言。这些问题几乎涵盖了内政外交的方方面面，可见这个界别涉及面的广泛和重要程度。

历年“下团组” 界别选择有深意

2013年到2017年的两会，习近平总书记行程单里都会有一项安排，那就是“下团组”。“团”指的是全国人大代表团，“组”即是政协界别联组会。每年3月4日，即政协开幕第二天，习近平总书记都会先去全国政协参加联组会讨论。

回顾过去几年，习近平总书记参加的联组会讨论，界别选择有深意。

2017年3月4日，习近平看望民进、农工党、九三学社委员时强调，我国广大知识分子要主动担当积极作为，为国家富强民族振兴人民幸福多作贡献。

这一年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。“十三五”开局良好，成绩得来不易，今后的发展还有不少问题需要深入研究、妥善应对、合力攻坚。我国广大知识分子作为社会的精英、国家的栋梁、人民的骄傲和国家的宝贵财富，干事创业正当其时。这一剂“聚才的良方”也体现出习近平关心知识分子、尊重知识分子的情怀。他希望广大知识分子以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，为全面建成小康社会、建设世界科技强国作出更大贡献。

2016年3月4日，习近平看望民建、工商联委员时强调，毫不动摇坚持我国基本经济制度，推动各种所有制经济健康发展。

这一年，“十二五”规划圆满收官，“十三五”迎来开局。我国经济发展进入新常态。要保持经济持续健康发展、推进供给侧结构性改革、促进非公有制经济健康发展，既是机遇，也有挑战。习近平总书记对广大民建、工商联成员和非公有制经济人士说：“需要我们一起来想办法解决。”

还有此前的——

2015年3月4日，习近平看望民革、台盟、台联委员时强调，坚持两岸关系和平发展道路，促进共同发展造福两岸同胞。

2014年3月4日，习近平看望少数民族界委员并参加联组讨论时强调，全国各族人民都要珍惜民族大团结的政治局面。

2013年3月4日，习近平看望出席全国政协十二届一次会议委员，在参加科协、科技界委员联组会讨论时强调，实施创新驱动发展战略是立足全局、面向未来的重大战略。

谈改革、谋发展、问民生、促统一……习近平总书记每次“下团组”都情意拳拳。他高度重视推动高质量发展，对创新驱动发展战略、产业结构调整、深化国企改革等主题有多次重要指示。

复兴的巨轮每一份力量都不可或缺

习近平总书记非常重视人民政协工作。在十九大报告中，他指出，人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题。要增强人民政协界别的代表性。

习近平总书记非常重视支持和保障各民主党派、无党派人士积极参与政协活动。在历年经济工作、农村工作等会议上，凡涉及党和政府重大决策之前、形成过程和决策实施之中，都会及时召开专题座谈会，广泛征求意见，坚持实事求是，注重调查研究充分协商后再提出对策建议，以强化全局观念和系统思维。

习近平总书记曾寄语：新时代中国特色社会主义的航线已经明确，中华民族伟大复兴的巨轮正在乘风破浪前行。在这艘巨轮上，每一份力量都不可或缺。

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