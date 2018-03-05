“微”言大义！政府工作报告中，这些话善解民意句句走心

新华社

1.快速崛起的新动能，正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式，成为中国创新发展的新标志。

2.经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。这是五年来一系列重大政策效应积累，各方面不懈努力、久久为功的结果。

3.我国科技创新由跟跑为主转向更多领域并跑、领跑，成为全球瞩目的创新创业热土。

4.我们一定要以对国家和人民高度负责的精神，以不畏艰难的勇气、坚忍不拔的意志，尽心竭力做好工作，使人民政府不负人民重托！

5.当前财政状况出现好转，各级政府仍要坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。

6.全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。

7.深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。

8.优化营商环境就是解放生产力、提高竞争力，要破障碍、去烦苛、筑坦途，为市场主体添活力，为人民群众增便利。

9. 全年要为市场主体减轻非税负担3000多亿元，不合理的坚决取消，过高的坚决降下来，让企业轻装上阵、聚力发展。

10.有悖于激励创新的陈规旧章，要抓紧修改废止；有碍于释放创新活力的繁文缛节，要下决心砍掉。

11.集众智汇众力，一定能跑出中国创新“加速度”。

12.激发和保护企业家精神，增强企业家信心，让民营企业在市场经济浪潮中尽显身手。

13.我们要携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

14.要办好人民满意的教育，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。

15.倾情倾力做好托底工作，不因事难而推诿，不因善小而不为，要让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。

16.坚持严格规范公正文明执法，有权不可任性，用权必受监督。

17.政府工作人员要廉洁修身，勤勉尽责，干干净净为人民做事，决不辜负人民公仆的称号。

18.中国改革发展的一切成就，都是干出来的。对各级政府及其工作人员来说，为人民干事是天职、不干是失职。

来源：新华网直播文字实录