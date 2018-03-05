习近平的“下团组”时间 | 习近平：新时代多党合作舞台极为广阔  

央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年03月05日 11:20A-A+

我要分享

3月4日下午，是习近平与全国政协委员一年一度的固定约会。六年来，每到这天下午，习近平都会参加全国政协的联组会，听取意见和建议，并发表重要讲话。

2018年3月4日下午3点，习近平到驻地参加了全国政协十三届一次会议民盟、致公党、无党派、侨联界委员的联组会。这是习近平今年两会第一次“下团组”，也实现了十八大以来他参加各民主党派和无党派人士联组会的全覆盖。

今年，习近平在政协联组会上的讲话，即是重点围绕坚持多党合作、发展社会主义民主政治的主题展开。“新型政党制度”“完善政党协商制度决不是搞花架子”等表述令人瞩目。

​参政参到要点上 议政议到关键处

联组会上，8位委员做了发言。

53岁的周忠和，现任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长。他只用了四年的时间就攻读下美国古鸟类学博士学位。1999年入选中科院“百人计划”回国。他先后当选美国科学院外籍院士、中国科学院院士，入选国家“万人计划”。

然而，正是这位在学术上获得多顶“帽子”的科学家，却建议清减“帽子”。他在联组会作了题为《科技评价体系改革事关创新型国家建设的成败》的发言。他建议清减政府主导的科学奖励体系，建立分类科技评价体系。他直言，不能单单以文章、经费、专利这类量化的科研GDP论“英雄”，让科技评价回归学术共同体。

李卓彬委员建议调整有关侨务政策，适当放宽华侨身份的认定条件。高鸿钧委员建议遏制恶性挖人现象。陈超委员建议，在军民融合发展中为“民参军”提供更多渠道……习近平说，大家在发言中提出一些很好的意见和建议，有关部门要高度重视、认真研究。

中国土壤中生长出来的新型政党制度

习近平在听取委员发言后发表了重要讲话。首先就是坚定不移巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

习近平这样阐述中国的这一基本政治制度：这是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。

这是习近平首次提出新型政党制度。新旧对比，高下立判。习近平在讲话时强调，这一制度不仅符合当代中国实际，符合中华民族优秀传统文化，是对人类政治文明的重大贡献。这一表述充分彰显了中国的制度自信。

做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事

习近平在联组会上强调，要坚定不移发挥我国多党合作的独特优势。他希望各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

在讲话中，习近平以“千篇著述诚难得，一字知音不易求”作喻，强调要用好政党协商这个民主形式和制度渠道，有事多商量，有事好商量，有事会商量。

​四年前，习近平就作过类似的表述。他在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上说，我们要坚持有事多商量，遇事多商量，做事多商量，商量得越多越深入越好。

十九大报告中，他提出，“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”。

外界评价，“中国式商量”越来越散发出人民民主的魅力。

习近平在联组会上说，完善政党协商制度决不是搞花架子，要做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物。他同时还强调，坚持中国共产党的领导，不是不要民主了，而是要形成更广泛、更有效的民主。

打赢三大攻坚战 大有用武之地

习近平在讲话时强调，要坚定不移为决胜全面建成小康社会团结奋斗。

他重点说到打赢三大攻坚战，要求大家找准切入点、结合点、着力点，深入一线调查研究，积极开展批评监督，推动各项决策部署落地见效。

2017年，习近平在“7.26”讲话中提出，特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。这一提法在十九大报告中再次被强调。

——防范化解重大风险攻坚战

今年1月5日，习近平在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上提出要做到三个“一以贯之”，其中一个就是“增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之”。

——精准脱贫攻坚战

今后三年要实现三千多万人脱贫，而这些贫困人口大都是贫中之贫、困中之困、坚中之坚，现在到了最吃劲、最紧要的关头。

——污染防治攻坚战

做好治与防的大文章，必须采取更有力的措施。过去五年，全国政协每年专题分析资源环境态势，助力美丽中国建设。

打好这三大攻坚战，各民主党派和无党派人士、侨联都大有用武之地。

今年2月，习近平在同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表座谈时有过这样的表述：中国特色社会主义进入新时代，多党合作要有新气象，思想共识要有新提高，履职尽责要有新作为，参政党要有新面貌。

2018年3月4日下午，参加联组会的187位委员，齐聚北京的2158位全国政协委员再次感受到了扑面而来的新气息，一个极为广阔的新时代多党合作舞台正摆在面前。

（央视记者 申勇 龚雪辉 沈忱 陈括 郝薇）