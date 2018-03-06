李强参加上海代表团审议时强调 努力在新时代新征程上实现新作为作出新贡献

记者 何雅君

晨报讯 市委书记李强代表昨天下午在参加十三届全国人大一次会议上海代表团全体会议审议政府工作报告时指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记使命、强化对标、优势再造、真抓实干，结合上海实际贯彻落实好报告提出的部署要求，努力在新时代新征程上实现新作为、作出新贡献。

李强说，李克强总理所作的政府工作报告充分体现了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，反映了人民群众的期盼和心声，是一个提信心、振士气、鼓干劲的好报告，我完全赞同。

李强说，过去的五年极不平凡，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。我们见证了中国特色社会主义进入新时代，见证了“中国之治”的伟大成就，见证了我们国家前所未有地走近世界舞台中心，见证了党心军心民心的空前凝聚。实践充分证明，以习近平同志为核心的党中央的领导坚强有力，决策部署完全正确。全党和全国人民衷心拥护、高度信赖以习近平同志为核心的党中央，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

李强说，习近平总书记要求上海当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，我们一定要提高站位、认清使命，不断增强城市核心功能，发挥中心城市引领带动作用，更好服务全国发展大局，更好参与全球合作竞争。要对标国际最高标准、最好水平，在新的时代坐标中坚定追求卓越的发展取向，面向全球、面向未来，以更广视野、更高要求审视上海的工作，虚心学习借鉴兄弟省市的好做法好经验。要加快构筑上海发展的战略优势，特别是彰显功能优势、增创先发优势、打造品牌优势、厚植人才优势，全力打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌。各级领导干部特别是一把手要带头狠抓落实，提振干事创业的精气神，深入开展大调研活动，沉下心来摸实情，扑下身子办实事，扎扎实实推动各项政策举措落地落实，对事关群众切身利益、企业反映强烈的问题一抓到底，让群众和企业有更多获得感。（网站首页图：陈正宝、刘歆 摄）