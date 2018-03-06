要闻|人大代表：网约车市场非法外之地

人大代表聚焦网约车乱象，建议依法加强监管

晨报首席记者 李 芹 记者 何雅君

曾经，我们对网约车满怀期待，希望它可以成为日常出行方式的有益补充。可随着平台资源的洗牌，一些占据市场主导地位的网约车平台开始随意加价、任性挑客……引发了一波又一波的吐槽。

全国人大代表、上海富申评估咨询集团有限公司董事长樊芸连续多年关注网约车问题，今年，她打算提交《依法监管网约车运营，维护出行市场健康发展》的议案，直击互联网时代因为行业垄断所造成的乱象。

樊芸说：“网约车市场不是法外之地，任何资本和技术都不能凌驾于法律之上。”她表示，网约车的随意加价就是互联网企业一家独大后产生的现象，不仅直接损害了消费者的利益，也一定程度地扰乱了市场秩序。

司机拒载、加价无约束

樊芸不止一次地听身边的人说过网约车的各种乱象——拒载、挑客、甩单、加价……“高峰时段加价、溢价一倍甚至两倍以上并不少见。还有些网约车平台，如果司机无故取消订单，不用承担责任；如果乘客因各种原因想换乘其他交通工具，即使1分钟后取消，仍需支付5元的取消费。”

樊芸表示，一开始，网约车用红包、优惠券等各种营销方式赢得市场，在赢得市场占有率之后，就开始鼓吹“价高者得”的打车逻辑。更让人窝火的是，平台本身不主动加价，还得乘客发出邀约主动加价。“这难道不是反向刺激驾驶员去挑客？以至于一些司机宁愿停在路旁空等，也要等加价高、路途远的单子。”

樊芸认为，正因为市场的垄断，才导致用户的利益受损，处于行业内一枝独秀的企业，便有了店大欺客的现象。而这种影响又反作用于传统出租车行业，使得曾经标杆的上海出租车行业服务大不如前。

建议成立工作组调研

2016年7月，国务院颁布《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，交通部发布了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。

但樊芸调查后发现，实际执行过程中还存在一些问题，约三分之一的城市没有出台相关细则，网约车的运营存在灰色地带，个别车辆违规运营情况严重，部分车辆在没有取得许可证的情况下“黑车”运营，正规出租车行业的从业人员因此遭受不公平待遇，消费者权益也受到损害，乱加价行为没有得到彻底纠正。

因此，樊芸建议全国人大成立专项工作组，对各地出租车市场现状进行深入调研。

樊芸表示，出租车不同于其他行业，关乎交通出行，出租车行业本身也是公共交通体系的一部分，不能任由网约车破坏整个行业的秩序，所以一定要有行之有效的监管。比如网约车平台的相关系统须和交通主管部门的信息监管系统实时对接，以降低执法部门的执法成本。

除了政府监管，行业协会也应发挥作用。网约车是出租车体系的一个组成部分，理应加入出租车行业协会，自觉遵守行规行约，它的运价制订应参考出租车价格的基本规则并公布于众，不允许随意拒载、加价挑客等现象发生，首当其冲就应该对乘客目的地作出屏蔽，不能让网约车根据路途远近来挑客。（网站首页图：晨报资料图片）