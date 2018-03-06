应勇参加上海代表团审议时表示 努力在高质量发展上走在全国前列

记者 何雅君

晨报讯 昨天下午，市委副书记、市长应勇代表在参加上海代表团全体会议审议政府工作报告时说，政府工作报告求真务实，催人奋进。过去五年党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于维护了以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。上海要深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照总书记对上海提出的“四个新作为”重要指示，坚定不移落实高质量发展的根本要求，坚持不懈走创新驱动发展、经济转型升级之路，努力在高质量发展上走在全国前列。

应勇说，推动高质量发展，必须充分用好改革开放这个关键一招，要推进思想再解放、改革再深入、工作再抓实，坚定不移将改革进行到底，勇当全国改革开放排头兵。牢牢抓住“三区一堡”、“三个联动”这个载体，高质量建设自贸试验区。举全市之力办好首届中国国际进口博览会，推进新一轮高水平对外开放。着力深化“放管服”改革，大力推进“证照分离”改革，深入推进“互联网+政务服务”，实现上海政务“一网通办”。必须把握新旧动能转换这个根本动力，深入实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，着力构建科创中心“四梁八柱”，加快推进张江科学城及张江综合性国家科学中心建设。必须牢牢抓住发展实体经济这个着力点，不断巩固提升实体经济能级，率先走出制造业高端发展、创新发展、转型发展的新路，加快建设现代产业体系。必须始终紧扣满足人民日益增长的美好生活需要这个根本目的，着力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。不断提高就业、社会保障、养老等服务水平和质量，加快建立租购并举的住房制度，像绣花一样精细管理城市，打好污染防治攻坚战，努力打造高品质生活，实现经济发展与民生福祉互促共进。（网站首页图：张驰 摄）