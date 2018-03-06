喜|静安一街道有了智能型“社区大脑”

■可感应、处理高空抛物、禁停点停车、独居老人健康管理等问题

■静安区14个街镇9月底前或实现全覆盖



临汾路街道的“社区大脑”联合指挥中心24小时不间断运行。





小区安防通道处安装了传感器，监控在此停车的行为。





小区门口安装的传感器，可为佩戴相关设备的失智老人报警。本组图片/晨报记者 竺钢



晨报记者 申延宾 实习生 程 敏

令小区居民烦恼的高空抛物现象如何杜绝？日前静安区临汾路街道有了新方法。临汾路街道小区安装红外感应探头，通过“抛物线”轨迹实时监测、分析高空抛物行为、精确锁定抛物源头，然后再由居委会干部上门劝解，如此再也不怕找不到高空抛物者了，从源头减少甚至杜绝了乱抛物现象。

昨日，记者从临汾路街道获悉，该街道新近上线的这套设备系统名为“社区大脑”，集物联、数联、智联三位一体的管理模式。不仅针对小区抛物，还对小区停车、独居老人健康管理等“人力不及、人力无法及”的社区管理的各项疑难杂症，通过安装红外感应探头、实时监控、处理问题，真正做到了精细化管理的对症下药。

3月底之前，临汾路街道还将在小区消防水泵水压感知、重点场所烟感、电梯运行状态、食品质量快检、用电电弧过载预警等27个领域安装21000个感知部件，全覆盖、全天候、全过程地进行智慧管理。未来，临汾路街道50万感知设备将24小时监测数据，实时监控异常情况的发生，问题出现自动派单，真正打造智能化、精细化的城市管理机制。

准确“定位”高空抛物者

随着“社区大脑”的上线，静安区临汾路380弄居民区党总支书记顾宣处理高空抛物“从容”多了。

顾宣拎着一包生活垃圾，敲开了星城花园10楼张阿姨家的门，笑着问：“张阿姨，是不是刚从楼上抛了这包垃圾？”张阿姨一愣，习惯性地否认自己抛过垃圾。她解释说：“顾书记，我刚刚叫钟点工阿姨把垃圾带下去，没有从楼上抛！”张阿姨又看了看顾宣手中的垃圾，这确实是她家的垃圾。

顾宣的上门让张阿姨感到好奇，怎么证明这垃圾是从楼上抛下去的呢？于是，顾宣耐心地向张阿姨解释：“小区安装了红外感应探头，监测到了垃圾从高空抛下，位于街道的‘社区大脑’联合指挥中心就发出了警报，再通知了居委会。”警报一来，顾宣调看了小区里的摄像探头，根据抛物轨迹，锁定了10楼的张阿姨家。

张阿姨表示，可能是钟点工阿姨顺手抛掉了垃圾，“实在不好意思，我下次一定跟钟点工阿姨说一下，绝对不能高空抛物。”居民知错能改，让顾宣也松了口气。她说，高空抛物一直是社区管理的顽疾，过去无法确定是谁家抛物，贸然上门，一家一家询问，很容易让人反感，效果也不好，“现在做工作的成功率大大提高了”。

消防通道门再无车辆停放

取得立竿见影效果的不仅仅是治理高空抛物，居民感受比较明显的是小区消防通道再也没有随意停放的车辆了。临汾路街道星城花园小区日常出入只有一个位于临汾路上的大门，但小区尽头有消防通道门，平常是不对外开放的。这里也就成了找不到车位的车主们随意停车的“好地方”，居民对此意见很大。

如今，有“社区大脑”的支持，居委会在消防通道处划出了明显的禁停标示，并在地上安装了“地磁”。通过红外线感应，只要在此处停车超过3分钟，“社区大脑”就会发出警报，然后通知居委会相关工作人员。顾宣说：“有时候车主还没下车，我们居委会的工作人员就赶到车辆边，进行耐心劝阻。”

经过两个月的试点，消防通道的门口如今已无车辆停放。居民老李住在这个小区超过10年了，他说：“消防通道是生命通道，这个大家都知道，但有时候就是会图方便。现在无论是白天还是晚上，我确实再也没有看到过有车停在这里。”

新技术比老人更了解老人

在临汾路街道高龄独居老人有1136名，老龄化程度已超过辖区总人口的40%，87岁的王仁娣就是其中之一，针对纯老家庭，借助“社区大脑”，该街道推出了服务新举措，在王仁娣两居室的家中安装了“三件套”：家门口的“门磁感应”主要监控老人是否在家，“红外线感应”监测是否在活动，“智能床脚垫”监控心率、血压等，未来还将加装烟雾感应器、燃气感应器，确保独居老人的居家安全。

王仁娣患有高血压，医生和居委会按照其身体情况调试了一个正常范围，如血压超出130或心率超过120，一旦出现异常，“社区大脑”就会发出警报，向居委会及老人的监护人发出信息，及时帮助老人进行就医。

作为高龄独居老人，王仁娣享受街道居家养老上门服务，家政阿姨周二、周四上门服务两小时，她的儿女也会给她烧饭送菜。家政阿姨小王是社区的“熟人”，在王仁娣居住的9号楼门禁处，门磁感应和摄像探头自动把她识别为“安全人”。以后系统还将对快递员、外卖员、访客、住户等分门别类地进行识别和预警。“现在社会越来越发达，各项技术真的蛮好、蛮高级，有时候，比我们老年人更加了解我们自己。”王仁娣虽然年事已高，但思路非常清楚。

临汾路380弄居委会主任征伟径表示，对高龄独居老人家中安装“三件套”“五件套”，还需经过本人和子女的同意，毕竟一旦老人发生异常情况，主要还是由子女带老人就医照顾等，居委会只能起到辅助作用。

据介绍，未来，临汾路街道的高龄独居老人、失智老人还将配备智能手环，出入小区都有门磁记录，一旦在临汾路街道内的马路上走散，“社区大脑”很快能从监控探头中调取老人的影像。现在有很多子女因担心独居老人的安危，安装摄像头，用手机实时监控，但大部分老人却很反感隐私被侵犯了。征伟径说：“在我们日常走访调研过程中，也发现了这个问题。所以，在设计居家老人‘智能’养老的过程中，特别采用了红外线感应。”

“社区大脑”催生“管理变革”

据介绍，“社区大脑”上线已两个月，但对于街道、社区、居委会的工作人员而言，工作量不降反增。“只要警报一来，我们就要立即响应，10-30分钟首先到达现场看问题，再进行问题分析，最终解决问题。”临汾路街道党工委书记俞林伟说，“虽然短期内，各职能部门工作人员的工作量会增大，但从长期看工作量必然会下降，而且会更有效率。”就拿星城花园消防通道停车来说，现在小区里已经没有车主在此停车了，管理成本肯定会大大下降。

据了解，目前“社区大脑”主要通过实时监控、街面（小区）巡查、热线和微信渠道来搜集、发现问题，统统汇总到“社区大脑”联合指挥中心，然后再由工作人员派单给相关职能部门，进行处理和解决问题。智慧型的“社区大脑”还催生了临汾路街道队伍建设的“管理变革”，公安、市场、城管等职能部门以及物业公司等都将配发管理手环，可以实现人员的实时定位并记录行动轨迹。分布在街道各处的红外线感应探头一旦发出警报，“社区大脑”的工作人员就会把信息发给相关职能部门，遇到需立即处理的问题，按照相关职能部门人员的位置，就近调配最近的管理力量赶赴现场。

“社区大脑”这种管理模式将进一步在静安全区进行推广，预计在9月底前可完成全区14个街道（镇）的建设任务，以及在社区综合管理系统上的数据集成和运行。