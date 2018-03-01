国家食药监总局发布不合格食品通告-“1号店”4批次食品不合格

记者 徐妍斐

晨报讯 国家食药监总局近期发布的一系列不合格食品通告，涉及本市4家食品生产经营企业6批次不合格食品。日前，市食药监局通报了不合格食品核查处置情况。

淘宝壹豪食品在淘宝（网站）销售的白鹤澄面精制小麦淀粉，规格型号450克/袋；生产日期2017年4月10日；不合格项目为霉菌。经调查，淘宝壹豪食品实际经营者为浦东新区三林镇陈巧林食品店，陈巧林食品店已于2017年7月撤摊，并注销了相关证照。

1号店特产中国·休宁馆在1号店（网站）销售的木榨菜籽油，规格型号500ml/瓶；生产日期2017年3月23日；不合格项目为酸值、铅。经调查，要求停售、下架和召回不合格食品。

1号店自营在1号店（网站）销售的乖乖夹心米果-巧克力味，规格型号132克/袋；生产日期2017年2月5日； 不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。经对1号店自营运营方立案调查，查明该批次产品不符合食品安全国家标准要求，依法没收违法所得1884.62元，罚款14.7万元。

1号店吴大姐旗舰店在1号店（网站）销售的老卤咸肉，规格型号400克/袋；生产日期2017年7月26日； 不合格项目为过氧化值（以脂肪计）。经调查，查明1号店吴大姐旗舰店为合肥庐香腊味有限公司在1号店平台的入驻商家，已要求停售、下架和召回不合格食品。

上海塞翁福农业发展有限公司生产的桂圆肉（分装），规格型号150克/包； 生产日期2017年5月7日；不合格项目为菌落总数。经调查，该产品的分装工艺简单，现场检查未发现违法违规情况； 能够提供合格的出厂检验报告，第三方检测报告显示其产品菌落总数符合标准要求，责令该公司加强内部管理。

1号店自营在1号店（网站）销售的原味速溶营养米粉，规格型号225g（25g×9袋）/盒；生产日期2016年8月24日； 商标“人之初＋图形商标”；不合格项目为维生素A。经对1号店自营运营方立案调查，查明该批次产品维生素A项目不符合产品包装标签明示值要求，依法罚款14万元。