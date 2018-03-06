奉贤建“食品安全快速检测公共实验室”-生鲜食品可就近“快速检测”

记者 徐妍斐

晨报讯 从2017年初起，奉贤区市场监管局会同各街镇合力建设“食品安全快速检测公共实验室”，今年初为进一步发挥食品安全快检公共实验室的作用，奉贤区依托全区12个“食品安全快速检测公共实验室”，建设覆盖全区所有农贸市场、大中型超市和卖场的生鲜食品安全监测系统，并将其列为2018年度政府实事项目，全力保障奉贤市民主渠道食品安全。

食品安全快速检测公共实验室配备了一系列专业的多功能食品安全检测仪、便携式重金属离子检测仪、极性组分仪、便捷式食品新鲜度分析仪等快检仪器，可对重金属、食品添加剂、非法添加物、蔬菜中的农药残留、猪肉中的瘦肉精、蜂蜜中果糖，以及甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、硼砂等60余种项目作出快速检测。

全区所有市民和志愿者都可以将蔬菜、肉类、水产、海鲜等生鲜食品送到就近的食品安全快速检测公共实验室进行检测，检测全部免费，所有费用都由区政府实事项目支持。

奉贤区市场监管局还将联手市质量监督检验技术研究院、市标准化研究院等相关市级机构，在全市率先探索并统一食品安全快检室的建设规范、操作规范和处置规范，并力求上升为地方标准。

“奉贤食品监测”APP也将推出。通过对检验检测大数据的积累和分析，形成“奉贤食品安全指数”，作为智慧城市建设的一项重要内容，并通过微信公众号，市民云便民服务一站通等进行实时推送和发布，进一步提升奉贤市民食品安全感受度、获得感和安全感。