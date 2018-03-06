喝茶刮油不靠谱 食物燃脂是谣言-减脂有效方式：控制摄入总热量，增加纤维素摄入；加强锻炼，增加消耗的总热量

顾振华

●沪上最权威的食品安全问题专家

●从事食品行业超过30余年

●原上海市食品安全委员会办公室副主任、原上海市食品药品监督管理局副局长

●现任上海市食品安全工作联合会会长



晨报记者 徐妍斐

年过完了，摸摸肚子上的肉，很多人想起来该消食减肥了。一刷朋友圈，各种“刮油”方法十分诱人，茶、果蔬、粗粮等等都荣登“刮油”榜单，一些文章还鼓吹食物“燃脂”法。上海市食品安全工作联合会会长顾振华表示，想通过某种食物来“刮油”减肥都不靠谱，消食解腻还是要以科学合理的饮食搭配与适当的运动来实现。

喝茶刮油是错觉

一直以来，喝茶“刮油”的说法广为流传，消费者去购买茶叶时，卖家也往往以此为推荐词，鼓吹某种茶叶“刮油”效果好。上网一搜，除了茶叶茶，还有各种花茶、水果茶据称也能刮油。似乎一杯茶下肚，就能刮去大鱼大肉带来的肠中油腻。有了茶这种“刮油大户”，似乎胡吃海喝也减轻了“负罪感”。

然而，虽然理论支持茶叶中的茶皂素可抑制胰脂肪酶的活性，从而抑制脂肪降解，减少人体吸收，但这些仅停留在动物实验。该实验中，研究人员在老鼠的饮食中加了0.5%的茶皂素，换算到成人身上，相当于每天要喝2斤以上的茶叶。一般喝茶者每天喝茶量约在3-9克之间，绝不可能达到所谓产生“刮油”疗效的剂量，而且过量饮茶会对人体造成伤害。

那么，为什么喝茶时人们往往会有“刮油”的感觉呢？这是因为茶中的茶多酚可促进胃酸和胃液的分泌，帮助产生消食解腻的感觉，但这不代表喝茶真能减肥，因为它改变的只是消化过程而不是消化结果。

不仅是茶，任何食物都很难把脂肪“刮出来”，达到减肥的目的。因为，人身上的肥肉是由食物中的营养物质被分解后形成小分子的甘油三酯以“小油滴”的形式储存在脂肪细胞中，而不是在肠胃里。而且油脂不溶于水，人体并不能将肠胃中的油脂以尿液的形式排出体外。

未发现食物可燃脂

至于食物“燃脂”的说法更是无从谈起。普洱茶、黑咖啡、黑巧克力、花草茶、香蕉等食物都被称为“燃脂”食物，然而这也没有科学依据。理论上，一些食物的成分有可能影响人体新陈代谢，但在实践中，尚未发现某一食物具有确切减脂作用。还有咖啡因，或许能够暂时加快新陈代谢，但学界并没有咖啡因可帮助减脂的证据。

对于“某些特定的食物能燃烧脂肪或者减肥”的说法，美国国家卫生研究院的一份总结下了一个直接的辟谣结论：没有任何食物能够燃烧脂肪。网上疯传的香蕉和黑巧克力不仅不能燃烧脂肪，还会摄入大量热量。传说“香蕉含有丰富的钾所以有种种功效”，实际上菠菜、南瓜、土豆中的钾含量都比它高，豆类、鱼类更高。简单来说，摄入任何可消化的食物都是在为人体增加能量，想靠增加更多的能量来减肥不现实。

要减脂，真正有效的方式是两手一起抓：一手控制摄入的总热量，增加纤维素的摄入量； 一手加强锻炼，增加消耗的总热量。体内的油腻不能简单刮走，细胞中的小油滴需要通过氧化代谢，最终变成二氧化碳和水排出体外。通过吃什么食物或者喝什么饮料来“刮油”“燃脂”，只是一种心理安慰。

饭后不宜立即喝茶

调整饮食，首先要固定三餐时间，也可在上下午适当时间灵活加餐。少食多餐既能缓解饥饿感，又避免进食过量。

惊蛰过后，是各种病毒和细菌活跃的时期。因此饮食应清温平淡，多食用粗纤维蔬菜及植物蛋白质丰富的食物，如春笋、菠菜、芹菜和水果等高纤维素食物以及豆类、鸡、蛋、牛奶等高蛋白食物，促进肠胃蠕动、增强体质抵御病菌的侵袭。

这个时节野菜很多，如荠菜、苦菜、马兰头等，都有丰富的维生素C，帮助增强人体免疫力。大蒜、大葱、蜂蜜、绿茶、香菇等食品则有着抑菌功效，也是冬末春初的好选择。惊蛰乍暖还寒，时而较干燥，民间还有“惊蛰吃梨”的习俗。梨性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效。

含糖饮料也不宜多喝，最好选择白开水或清淡的茶。虽然茶没有消脂减肥的效果，但有着抗氧化、促消化、提振精神等保健功能。要注意的是，不要在饭后马上喝茶，否则可能会影响人体对铁和蛋白质的吸收。一杯茶也勿喝太长时间，以免茶叶中的重金属析出。