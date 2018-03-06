迪士尼客流回落 “女神节”半价

晨报记者郁文艳报道 这几天，上海迪士尼乐园的客流终于回落，几个热门项目都只需排队十多分钟。今年三八妇女节，迪士尼乐园将推出优惠游园措施，3月8日下午2点后入园，只需平日票价的一半，面向所有年龄的游客。

迪士尼此次推出的优惠价格为成人185元，老人、儿童及残障游客140元。3月8日限时福利购票时段为2018年3月5日早晨8:00起至2018年3月8日。

除了迪士尼乐园，申城部分公园等场所也对女士有优惠价。比如，辰山植物园3月7日至3月9日开展妇女节优惠活动。凡是获得过上海市及以上“三八红旗手”、“五一巾帼奖”、“五一劳动奖章”、市“先进工作者(劳动模范)”荣誉和当天生日的妇女同志，当日凭获奖证书及本人身份证即可免费入园参观。同时，所有妇女同志可以在活动期间购买到50元优惠票入园参观游览（优惠不累加，仅享受一项）。共青森林公园、滨江森林公园也均推出女士半价入园。