在传承中不断求新：英国高校的工程学人才“养成式”

作为老牌工业强国，英国高校在工程学领域有着悠久历史与传统：不仅工业时代以来的多项伟大发明源自英伦三岛，今天工程领域仍然为英国贡献着超1/4的GDP产值（Engineering UK 2017report）。英国大使馆文化教育处表示，随着业界对工程人才的需求大涨，可观的就业前景也让工程专业备受选国际学生追捧。

诺丁汉大学：

培养能真正解决问题的工程师

这所百年学院的科研实力常年处于英国高校第一梯队。据了解，该学院98%的研究成果都具有国际水平，其中85%居于世界领先地位，且该校毕业生还拥有全英最高的就业率。

该校的土木工程系由土木工程协会、工程师协会、高速公路和交通特许机构、高速公路工程师研究所组成的英国工程委员会监管机构许可认证，所有内容和教学均由资深校友组成的工业咨询委员会（IAB）监督。学校与产业联系紧密，特别邀请了数位“产业顾问”来为教学提供建议；开展工作坊；设“工程顾问”来帮助设计项目、解答学生提问。而与产业深入融合的好处显而易见：毕业生更易找到心仪工作，就业率高达93%。

此外，该校工程学院下辖的五个学科中，“化学与环境工程”旨在培养能为能源供应、医疗保健和可持续发展等领域解决行业实际问题的学生。该专业的本科课程分为三年（BEng）和四年（MEng）两类，后者主要为希望获得特许工程师资格的学生而设，个人导师将在这四年时间内为学生提供建议并指导他们完成相应的学术课程。除了确保优秀的科研与教学水平，院方也很重视与B&P等行业巨头的联系，同时联络校友与在读学生来发展网络，帮助学生融入业界。

南安普顿大学：

紧跟时代步伐的课程设计

英国在电子电气工程领域也处于世界前沿水平，许多知名厂商如ARM、CSR、欧胜等都起源于英国，这背后离不开英国高校的学术支持，南安普顿大学便是其中翘楚。

该校电子电气工程专业授课已数十余载，在各种排行中常年名列前茅。课程从微电子设计、信号处理到微波通讯、光通信领域均有覆盖。作为光纤通信的鼻祖之一，学院下属的光纤光电子激光光学研究中心在业界的地位更是无可比拟。

在本科阶段，除电子电气工程外，还有两个“分身专业”——电子工程、电气工程。电子电气工程专业招生导师莫里特表示该专业的课程也与之类似：前两年主要学习工程知识，为成为优秀的电子/电气工程师打基础。课程设置从电脑编程、模拟电路设计、数字电子学、计算机系统结构、电磁学、无线通信、操控装置到数学，涉猎范围比较广。

和很多顶尖院校一样，南安普顿大学的工程专业背后也有着强大的产业链提供支撑。据了解，该校与ARM、Intel、Imagina-tion等知名公司保持着合作关系。（吴婉莹）