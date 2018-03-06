青瓦台：韩特使团与金正恩共进晚餐-分析认为文在寅派团赴朝有两大期望:缓和半岛紧张气氛、促成朝鲜与美国对话

杜 鹃（新华社专特稿）

韩国总统府青瓦台一名发言人5日傍晚说，朝鲜最高领导人金正恩正与韩国总统文在寅派遣的特使团共进晚餐。

韩联社说，这是金正恩首次与韩方官员会面。

分析师解读，从韩国特使团成员的身份背景看，文在寅派团赴朝有两大期望，即缓和半岛紧张气氛、促成朝鲜与美国对话。

金正恩“宴请韩方特使”

青瓦台发言人金宜谦5日傍晚告诉媒体记者，以青瓦台国家安保室长郑义溶为团长的特使团5日下午抵达平壤。金宜谦说，金正恩“正在宴请（韩方）特使”。

韩联社报道，韩国特使抵达平壤后，朝韩双方协商了韩方人员的访问日程，敲定韩国特使当晚与金正恩会面。晚宴当晚6时开始。

截至当晚10时，朝方没有证实金正恩与韩国特使团共进晚餐的消息。朝鲜中央电视台早些时候报道了特使团抵达平壤、开始访问朝鲜的消息。朝鲜中央通讯社的消息说，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权等在平壤国际机场迎接特使团一行。

预定与朝方讨论南北对话

韩方说，特使团访朝是对平昌冬奥会之际金正恩派遣特使访韩的回访。

2月9日，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南率领的高级别代表团抵达韩国，出席当晚举行的冬奥会开幕式。次日，文在寅在青瓦台会见朝鲜高级别代表团并共进午餐。朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正作为金正恩的特使向文在寅转交了金正恩关于改善朝韩关系的亲笔信，转达了金正恩对文在寅访问朝鲜的口头邀请。

韩联社先前报道，韩国特使团团长郑义溶负有向金正恩转交文在寅亲笔信的使命。

5日临行前，郑义溶告诉媒体记者：“毫无疑问，我会传达文在寅总统对实现朝鲜半岛无核化、构建真正永久和平的坚定决心。”特使团预定与朝方讨论南北对话，磋商朝鲜与包括美国在内的国际社会对话的各种方案。

特使团结束访朝还将访美

首尔智库“朝鲜半岛未来论坛”访问研究员金杜妍认为，从人员组成分析，韩方特使团有两大诉求，即改善南北关系、促成朝美对话。

特使团团长是访朝首席特使、青瓦台国家安保室长郑义溶，成员包括国家情报院院长徐薰、统一部次官千海成、国家情报院第二次长金相均和青瓦台国政状况室室长尹建永，另有5名工作人员随行。

路透社援引一名韩国执政党官员的话报道，选择郑义溶为代表团团长是韩国政府在最后时刻作出的决定，旨在说服美方与朝方对话，“特使团要带回一些成果，从而说服美方”。

报道说，特使团结束访朝后还将访美。

按这名不愿意公开姓名的执政党官员的说法，郑义溶与美方高官关系不错，尤其与美国总统国家安全事务助理赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特关系密切。“他是在（美国首都）华盛顿能说上话的人。”

徐薰和文在寅曾一同在前总统卢武铉政府内任职。2003年，徐薰作为卢武铉的特使访问平壤。当时与他一同访朝的有随后任统一部长官的李钟奭。李钟奭2014年在回忆录中写道，徐薰是“与朝鲜谈判的首席谈判官”。

金杜妍说，韩国特使团由徐薰和郑义溶主导，兼顾处理韩朝关系和韩美关系。“这种组合意味深长，能够说明问题。”

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中方:这是一件好事

据新华社报道

外交部发言人耿爽5日在例行记者会上表示，韩方5日派特使团访朝，同朝方就有关问题交换意见。中方认为这是一件好事，期待有关访问取得积极成果。

据报道，韩国总统文在寅派遣的访朝特使团5日从首尔启程前往平壤进行为期两天的访问。

耿爽说，近期朝韩双方以平昌冬奥会为契机积极开展对话互动，半岛紧张局势迎来难得的缓和势头。中方对此表示欢迎和支持，并已多次阐明这一立场。

耿爽说，韩方派特使团访朝，同朝方就有关问题交换意见。中方认为这是一件好事，期待有关访问取得积极成果。

他说，中方希望各方都能以半岛和平稳定大局为念，相向而行，把以冬奥会为契机带来的对话延续到不间断的对话，把朝韩之间的互动扩大到各方包括朝美之间的互动，把南北改善关系的努力扩展到实现半岛无核化和半岛持久和平的共同努力。中方也愿为此发挥积极作用。