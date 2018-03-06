危地马拉5月搬迁驻以使馆-搬迁时间与美国搬迁驻以使馆日期仅隔2天

郑昊宁（新华社专特稿）

危地马拉总统吉米·莫拉莱斯4日说，该国驻以色列大使馆定于5月16日从特拉维夫搬迁至耶路撒冷。

这一搬迁时间与美国搬迁驻以使馆日期仅隔2天。美国去年12月宣布承认耶路撒冷为以色列首都，随后启动迁馆事宜。

危地马拉是极少数支持并效仿美国做法的国家之一，招致用“国家尊严换援助”的批评。

设定搬迁时间表

莫拉莱斯当天早些时候出席在美国华盛顿举办的美国以色列公共事务委员会年会，会晤了参会的以色列总理本雅明·内塔尼亚胡。

内塔尼亚胡感谢莫拉莱斯承认耶路撒冷为以色列首都，期待危驻以使馆尽快搬迁。莫拉莱斯回应说，迁馆是“正确的事”。

莫拉莱斯去年12月24日责成外交部着手搬迁事宜。危地马拉成为首个效仿美国搬迁使馆的国家。不过，这名总统当时没有设定搬迁时间表。

4日晚，莫拉莱斯把搬迁具体日期定为5月16日。他感谢美国总统唐纳德·特朗普“引领方向”，称迁馆显示危地马拉对以色列人民的“支持”和“团结”。

美国政府2月下旬宣布，设在耶路撒冷的大使馆定于5月14日启用。那天是以色列独立70周年纪念日。

新的美国大使馆将临时设在耶路撒冷阿尔诺纳区一座现代化建筑内。启用初期，美国驻以色列大使和少量工作人员将在那里办公。明年年底前，美国使馆团队的工作空间将得以扩建。

被批“尊严换援助”

危地马拉长期接受美国政府经济援助，多项外交事务追随美国“脚步”。

联合国大会去年12月21日通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动均“无效”。美方当时扬言，要对投票反对美国做法的国家减少经济援助。

危地马拉支持美国，投票反对联大决议草案。莫拉莱斯当时说：“危地马拉历来支持以色列。70年来，以色列一直是我们的盟友。”

以色列对拉丁美洲国家的政治影响力不容小觑，数量庞大的以色列侨民发挥了不可忽视的作用。

除危地马拉，另一个长期接受美国经济援助的中美洲国家洪都拉斯同样考虑将驻以色列使馆迁往耶路撒冷。

以色列副外长齐皮·霍托夫利去年12月说，美国政府的做法会“掀起一阵风潮”，至少10国政府考虑搬迁使馆。

玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯曾批评，危地马拉是用“国家尊严”换取美国援助。政治分析师则认定，莫拉莱斯的迁馆决定更多关乎个人政治姿态。

招致国内外多方反对

搬迁驻以使馆的决定在危地马拉国内外招致多方反对。

首先，危地马拉国内不少人士抵制迁馆。危地马拉宪法法院3日驳回一名律师要求撤回使馆搬迁决定的请愿书。这名律师在请愿书中指认使馆搬迁违反国际法。

其次，国际方面，不少阿拉伯国家人士呼吁抵制危地马拉商品。

一些经济分析师警告，危地马拉搬迁驻以使馆的决定可能影响农业经济，导致对阿拉伯国家的小豆蔻出口大幅下滑。

小豆蔻作为一种烹调香料，价格昂贵，是危地马拉主要出口农产品之一。阿拉伯国家是这种香料的最大买家。

危地马拉前总统拉米罗·德莱昂·卡皮奥1993年至1996年执政期间安排将驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，遭到小豆蔻进口国威胁暂停订单，随后撤销迁馆决定。