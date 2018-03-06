鲜奶72小时直达中国 天猫盒马包下新西兰“米其林级”牧场

张 宇

纽仕兰科林牧场（Collins Rd Farm）地处南纬40°黄金奶源带，当地PM2.5几乎为0，科林牧场也被称为“奶牛的米其林餐厅”。天猫、盒马就在这里为中国消费者包下了一座专属牧场，从新西兰的凌晨挤奶到杀菌、灌装、检测到越洋直送到中国，再到清关完成之后到线上线下同步上架，最快只要72个小时。

一瓶鲜奶的南北半球之旅，所花费的时间正在不断缩短。要知道，保质期15天的新西兰鲜奶抵达中国，曾经要在路上耽搁8天以上。这背后的变化，也为阿里新零售不断加码进口直采、给中国消费者“全球寻鲜”打开通路。

今年春节期间，马云远赴新西兰考察优质牧场。今天，来自“奶牛米其林餐厅”的高品质鲜奶正式登陆盒马。

奶源优质——6亩地1头牛的自然放牧

纽仕兰牧场是新西兰超大品牌牧场主，拥有3万头纯种奶牛，位于新西兰汉密尔顿的科林牧场是其29个自有品牌牧场之一，也是天猫与盒马的专属牧场，专供阿里新零售平台。

科林牧场占地5898亩，共有900头牛。牧场诞生于19世纪初，是拥有100多年历史的天然草场。纽仕兰牧场负责人说，牧场秉持自然放牧原则，每1头奶牛都享有6亩的私属领地，草饲散养，不使用人工合成饲料，不添加抗生素。每头牛都是自然产奶，每天只挤两次奶，平均每头牛每年产奶4吨，属于稀缺精品。

而且，牧场的奶牛还享受优渥的福利，比如每年有两个月的海岛度假平日里，奶牛挤奶的时候还能听古典乐，生完小牛的母牛还有产假，坐月子期间还有特别的饮食福利等。

从这里产出的乳品，不添加防腐剂，也不使用人造色素和香精，通过新西兰政府拥有的食品安全公司AsureQuality验证，全程追溯，安全可靠，品质可控，是名副其实的“奶牛的米其林餐厅”，也产出“米其林级”的鲜奶。

新零售速度——72小时触达中国消费者

曾经，保质期15天的鲜奶要在路上耽搁8天以上，是纽仕兰董事长盛文灏最大的“痛点”。现在，受益于跨境冷链物流技术的进步和上海通关“零等待”的政策创新，从2018年1月开始，纽仕兰的鲜奶从加工好到在上海的盒马门店和APP 上架，最快只要72小时，速度相比从前缩短了至少5天时间。

新西兰鲜奶距离消费者的最后3公里也被盒马的“分钟级物流”轻松“征服”。一直以来，盒马最快30分钟免费配送上门的即时送达服务，打破了原有的中心化仓配模式，极大提升了用户的满意度和幸福感。

不仅仅是鲜奶。天猫与盒马从去年启动了“全球寻鲜”计划，无论是来自美国的车厘子还是来自加拿大的波士顿龙虾，都被纳入“全球买”、“全球运”的全球化战略中，一方面为中国消费者寻鲜，一方面用新零售速度加码，令全球的优质生鲜美食与国人餐桌的距离愈来愈近。