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风 雨

在欧美以及亚太股市一片回落声中，沪市近期走出探低回升行情，说明经过春节前的充分调整，沪市主板风险已有较大释放，短期难现“倒春寒”走势。

3月1日，基金业协会公布2018年1月份公募基金规模数据显示，截至2018年1月底，我国境内共有基金管理公司113家，其中中外合资公司45家，内资公司68家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计12.17万亿元。

数据显示，相较去年底，1月份公募基金规模增加了5705.08亿元。其中，1月底货币基金总规模为7.3万亿，相较去年底增长了6425.89亿元，增幅9.54%，其为1月份规模增长贡献了最大力量。此外，1月份货币基金规模也达到历史最高值，实现了历史上首次突破7万亿。

“我一直说，现在A股市场的机构投资者越来越多，这些机构的存在，都是要开门吃饭的，所以局部性的结构性行情会一直层出不穷。”高智说。上周四、周五两天美股连续大跌，但A股不但没有随波逐流，反而逆势走高，尤其是创业板更是连续拉升，成为近期市场主力资金的重要做多对象。而工业互联网板块与次新股则是小盘股群体的核心。

“已经下跌超过两年的中小市值个股，风险是不是已经得到释放？”娇娇看见中小板股票拒绝回调便问道。

“中小市值股票未来会有机会，但可能是一个五五开的分化走势，本周需要关注的是创业板。创业板指数已经有超过200个点的涨幅，在这一过程中，该板块始终拒绝回撤，不管是15分钟还是30分钟分时，都出现了较大的技术性背离，上周四我已经提示大家：技术性钝化因素会强化市场短期的不确定性，多头会逐渐面临空头的挤压，资金在此刻敏感度会提升，一旦出现消息面上的一丁点利空，都有可能造成账户盈利的回撤。”高智说。他建议投资者如果手里有创业板个股，并且这些股票技术上出现连续钝化走势的话，不妨逢高减减磅，待其回落整理时，再重新入场攫取新波动收益。

今日行情预测：整理

仓位：70%