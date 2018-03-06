富士康本周过会 独角兽企业大火

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，富士康概念股全线上涨，包括安彩高科等多家个股涨停。投资者踊跃扑向相关个股的原因在于富士康正在加速IPO，进展看来相当顺利。上周日晚间，中国证监发布公告称，将于3月8日审核富士康工业互联网股份有限公司的首发申请，这距离富士康提交招股书申报稿刚刚过去一个月。

根据招股说明书，富士康股份拟在上交所上市，发行数量为1772577.02万股。募集资金将主要用于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心等八个部分，总投资约为291亿元。

富士康股份的A股IPO进程快得出人意料：今年2月1日，公司上报招股书申报稿；2月9日，中国证监会公布招股书申报稿和反馈意见；2月11日，公司二度报送申报稿；2月22日，招股书进入“预披露更新”状态。如果3月8日，富士康的首发申请能够获得通过，那么就将倒计时上市了，这几乎就是把别人的几年当成几个月过了。

富士康股份于2015年3月6日在深圳成立，是投资控股型企业。招股说明书显示，目前公司直接或间接持有31家境内子公司和29家境外子公司。在上述60家企业中，有9家主营业务范围涉及手机零部件的生产，负责生产智能手机高精密金属机构件、智能手机高精密高分子聚合物机构件，这些企业“主要面向某美国知名品牌客户生产并销售手机高精密金属机构件”。

富士康上市加速对于小米、蚂蚁金服等类似的独角兽企业来说，也是莫大的鼓励，A股IPO进程或加速。“一般而言，从招股书预披露到预披露更新，通常需要七八个月的时间，由此看来，此次富士康IPO进展显然是超乎常规地迅速，这或已是证监会对‘四新’行业中‘独角兽’企业开通IPO绿色通道的提前预演。”东方财富证券相关分析人士表示，从上周五开始，多只独角兽概念股均涨停报收，富士康加速IPO显然点燃了投资者的热情。所谓的“四新”行业包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造。