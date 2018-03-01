证监会发布《养老目标证券投资基金指引》-公募基金跃跃欲试养老产品

晨报记者 李 锐（基金主笔）

养老产品指引的发布，公募养老基金还会远吗？日前，证监会制定了《养老目标证券投资基金指引》并于2018年3月2日颁布实施。对此，多家公募基金纷纷表示，养老基金指引的发布，是为公募基金推出相关产品奠定基础，并未下一步参与养老保障产品提供了可能，为此公募基金表现了非常高的热情和积极性。

华夏基金：

养老目标基金是重要力量

《指引》的实施是“第三支柱”建设的有力前瞻性尝试和开拓，可为未来“第三支柱”的落地奠定基础。公募基金行业作为普惠金融的主力军，正蓄势待发，积极准备养老目标产品，培育社会的“养老投资”意识，为广大群众的养老保障需求服务。

养老目标基金，“是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资者长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金”，其核心是长期性、资产配置、控制组合波动风险。

除了关于养老目标基金本身的规定，《指引》还特别强调适当性。?《指引》提出“养老目标基金应当采用基金中基金形式或中国证监会认可的其他形式运作”，同时要求“投资策略包括目标日期策略、目标风险策略以及中国证监会认可的其他策略”。

在美国，企业年金DC计划和IRAs占美国全部养老金资产的比重接近60%，这其中公募基金占50%。在国内，公募基金作为资产管理行业普惠金融的标杆，参与养老金投资管理的历史悠久，为服务养老金体系健康可持续发展积累了丰富经验。在全国社保基金、企业年金委托专业机构管理的资金中，近六成由公募基金管理。

不管在美国还是国内，公募基金都是养老金投资和管理的主力军。这与公募基金的规范透明运作、严格监管、专业化分工与管理、以投资者利益为本是分不开的。

2018年是我国公募基金创立20周年的里程碑，在过去20年里，中国基金业取得了长足的发展。公募基金是普惠百姓、服务养老的工具。公募基金低门槛、多样化、小额账户管理经验丰富、运作规范等特征满足了老百姓投资理财的需求，未来也将成为老百姓养老投资的重要途径。

为养老金提供专业的金融服务，是华夏基金的长期战略重点。2000年，华夏基金开始对养老金进行系统研究和业务准备，随后在业内率先组建了专门的养老金管理团队。2002年，华夏基金成为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年，华夏基金成为首批企业年金基金投资管理人。2016年华夏基金成为首批基本养老保险基金投资管理人。

博时基金：

服务个人养老金的里程碑

博时基金表示，这一重磅指引的发布是基金行业服务个人养老金的里程碑。养老目标基金根据投资者的目标日期和风险水平动态调整基金的资产配置，能够满足养老金投资需求，让参与人选对、好选，减少选择困难，提高积极性。目前，美、英、中国香港都将其设置为养老金默认投资产品。

博时表示，要理解“养老”的实质，就要把握住对其“长期性、资产配置性、权益性、适当性”四个关键点的理解，针对养老性质资金“追求长期稳健回报”的特点，公募基金要更加注重和追求长期回报、投资稳健和风险收益匹配，更加重视大类资产配置的方法，低成本高效率运行——关键是提升投资能力，为投资人创造长期稳定回报。

目前，公募基金早已成为养老金投资的主力军。基金行业20年的发展历程，包含了14年养老金的投资积累。基金行业在养老基金的保值增值上，已经占据重要地位，发挥了重要作用。养老金的特点就是规模大、期限长，对投资的稳定性要求高。其对金融市场有稳定器和压舱石的作用，追求长期利益，要求减少投资波动，追求风险调整后的收益是其核心目标，而从境内外经验来看，养老金投资于公募基金是较为普遍的做法。公募基金以规范的制度设计和优异的投资业绩，已成为养老金投资管理的主力军。对于建设养老金第三支柱、开发符合中国市场特征的养老金融产品，公募基金大有可为。

作为公募“老五家”，博时基金目前养老金管理规模超过1600亿，已是重要的支柱业务之一。

上投摩根：

重在有效、长期地管理风险

上投摩根基金公司表示，养老理财，重要的是有效、长期地管理风险，不过度在意市场的短期上涨下跌，重点关注预期的一致性，真正获得稳定、可预测的长期投资回报。

上投摩根基金公司表示，如果想在退休之后获得更高的养老质量，需要个人承担更多的养老储备，这就需要人们进行较好的养老理财规划。而公募基金较为规范的运作模式，可以为人们的养老理财提供更好的服务。

在发展养老金解决方案时，上投摩根基金公司坚持四个原则：

首先，长期责任观念。投资者选择养老基金，目的是能够在退休时获得足够的回报来填补养老需求的空缺部分，养老目标基金的设计需从长期责任出发，坚持有始有终。为此上投摩根在推出产品时并不急于求成，或简单照搬海外经验，而是系统化的研究更符合中国实际的解决方案。

第二，平衡长期投资与短期支付。说到养老金投资，大家的第一反应往往是“长期投资”，其实不仅仅如此。对于养老金投资而言，需同时关注产品的长期投资目标与短期支付需求，做好投资组合的资产配置与投资期限管理，以满足投资者退休后的定期支取需要。

第三，投资管理的“主动性”。这里的主动性指的是严谨、有纪律的主动出击，根据市场环境变化审慎调整投资组合，从而更好地实现投资目标。

最后，适当性。根据投资者的风险收益特征（包括风险承受意愿及风险承受能力两方面）为其打造合适的养老产品，从而帮助投资者更好地进行养老规划并实现其目标，而非简单的提升或降低其风险资产的投资。

在养老金投资领域，上投摩根将充分发挥公司在资产配置和基金优选上的优势，同时借鉴外方股东摩根资产管理在养老金投资上的长期经验，根据中国市场的养老金制度、投资者结构、风险收益偏好等因素打造满足投资者需求的养老金产品。

中欧基金：

发挥公募基金专业优势

在中欧基金看来，《指引》对养老目标基金的产品形式、投资策略、投资限制、运作方式、费率、管理人条件等各方面都进行了简明清晰的规定，可操作性很强。根据指引，养老目标基金采用成熟的资产配置策略，设置封闭期和投资者持有期限，并鼓励基金管理人设立优惠的费用，以支持长期投资。

中欧基金表示，权益投资正是养老金投资获取长期回报，让老百姓过上体面老年生活的关键。因为个人养老金具有投资期限长、对流动性要求不高、风险承受能力较高的特征，所以可以利用资金的长期性特征，投资配置更倾向于权益类资产，从而获取更高的长期收益。根据Wind资讯数据显示，当前银行1至3年定期存款的年收益率约为1.5%至2.75%，债券基金过去十年滚动持有平均收益率约为5.2%，而权益基金过去十年的年化平均净值增长率则将近15%。

借鉴海外经验，美国的个人养老金（IRA账户）就主要投资于权益基金。截至2017年二季度末，IRA账户有47.83%的资产投向公募基金，规模接近4万亿美元；而在这些资金中，权益基金占比达到55.28%。公募基金运作透明度高、流动性好、申购便捷，尽管权益基金的年度净值波动看似较大，但从跨越数十年的投资纬度考量，这样的波动并不会造成长期投资的亏损。

中欧基金认为，养老目标基金初期主要采用基金中基金形式运作，有助于基金经理通过大类资产配置的方式，实现产品的养老投资目标。而股票、债券等具体品种的投资则通过投资于公募基金的途径，将具体品种投资交由更具专业性的基金经理完成，更充分的发挥资产配置与品种投资各自的专业优势，从而在严格把握和实现产品投资目标的前提下，提高产品的收益水平，真正服务于投资者的养老投资需求。