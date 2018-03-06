余额宝限购-活期理财还能这么玩

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

实习生 郑榆子

曾经一度亲民的余额宝，最近变得奇货可居了。不少投资者最近发现，余额宝不是想买就能买了，2月1日至3月15日，每天9点开抢，手慢无。此前大部分投资者选择余额宝，主要是图方便，目前市场上同类的活期理财产品很多，投资者也不必只盯着余额宝一家。

余额宝变得奇货可居

低门槛，低风险，无手续费，还有其远高于银行储蓄的收益率，让余额宝成为人们日常选择的活期理财产品。然而，自2017年5月开始，天弘基金三次下调余额宝的申购和持有额度，至2017年12月，余额宝个人账户持有限额下调到25万元，单日申购额度下降至2万元。最近，人们发现余额宝自2月1日起取消了余额自动转入功能，且每日早晨9点限量发售。

业内人士表示，余额宝之所以变得奇货可居，主要是因为监管环境趋严。2017年9月,证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对货币基金的流动性有严格规定:同一基金管理人所管理采用摊余成本法进行核算的货币市场基金的月末资产净值合计不得超过该基金管理人风险准备金月末余额的200倍。天弘基金相关负责人也表示，因为交易灵活、收益稳定、取用方便，货币基金成为投资者打理年终奖的好去处，整体规模可能会有较大增长。另一方面，市场上基金的供给也在减少。根据以往行业惯例，基金公司出于主动管控基金规模的考虑，会在节假日最后的几个交易日暂停申购，以减少资产规模波动带来的冲击。

多款产品不输余额宝

事实上，余额宝此前备受追捧并非其收益率有多么高，而是因为其与支付宝绑定，有庞大的用户基础，投资者方便管理。如今面对余额宝限购需要抢，半小时之后被抢光的现象，投资者是否还是其它的选择？

记者近日从七日年化收益率、提现到账时间、单日提取限额以及起投金额等方面与余额宝进行比对，发现还有多家平台的活期理财产品可以媲美余额宝。

记者通过比较发现，余额宝的七日年化收益率其实并不算高。反观百度钱包推出的长江天天盈产品，3月5日的七日年化收益率高达5.24%，横向对比同类活期理财产品，其收益率相当高，但同时也存在起投金额高，单日提款金额受银行卡限制的缺点。

相比起余额宝限购导致的单日申购额度降低，单日可提取金额仅有5万元，下面两款理财产品可谓是方便许多。由中信银行推出的薪金宝（诚信金）和挖财记账APP上的生息宝，3月5日的七日年化收益率分别达到4.36%和4.48%，起投资金不设门槛，单日取款额度不限。

伴随着电子银行的普及，各大银行也推出线上理财产品供消费者选择，摆脱了以往赴银行网点办理业务带来的不便。而相较于各大APP上活期理财产品上下浮动的年化收益率，银行类活期理财产品收益率相对地更为平稳，安全性也能得到保证，如兴业银行的兴业宝，七日年化收益率可达4.48%，收益可观取用方便，但是单日提取额度同余额宝一样，仅为5万元。

由于我们日常生活中通常都是通过微信、支付宝扫码付款，以上的理财产品或许对嫌麻烦的年轻人来说并不方便，好在微信钱包中的微信理财通（汇添富）和支付宝蚂蚁财富中的建信现金增利货币两款产品，对习惯使用微信和支付宝的年轻用户来说，就是一大福音。操作简单便捷，同时两款产品3月5日的七日年化收益率达到4.58%和4.68%，虽然存在单日提现有限额，提现到账有延时的缺点，整体来看还是可以选择的。