上海银行重点发展科创金融

晨报记者刘志飞报道 3月1日，上海银行与北京大学资产经营有限公司（以下简称北大国资）在北京大学临湖轩签署战略合作协议。双方将在传统授信业务合作延续之外，围绕科创金融、医疗卫生服务、现金管理、产业基金、投资银行及海外业务等多方面开展更加深入、广泛的合作，形成全面战略合作伙伴关系。

近年来，上海银行将科创金融和大学金融作为重点发展的战略性行业金融业务，引入在全球服务大学领域处于领先地位的西班牙桑坦德银行作为战略股东并开展金融战略合作，以协助大学国际化建设、校园智能化建设、管理精细化以及师生校园服务为重点，为大学及师生个人客户提供优质、便捷的综合金融服务。目前,上海银行已初步建立了涵盖公司、零售、特色服务的科创金融和教育金融产品体系,包括覆盖学校机构、教育基金会资产管理、校办企业业务等各类公司业务合作。未来,上海银行将继续丰富完善大学金融业务管理体系和专业团队,共同创新教育金融产品，整合服务资源。