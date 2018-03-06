摸着VAR遥控器过河

黄宇龙



2018赛季中超上周末火热开场，和新外援、新老板火热登场同样受关注的是新技术的运用。根据中国足协此前的决定，本赛季，视频助理裁判技术（VAR）将全面介入到中超赛场，上赛季少量的试验已经证明此项技术具有可推广性。第一轮下来，“新技术”已经制造了新话题：有通过VAR确定点球的，也有通过VAR排除犯规的。总体上，大家也都在“摸着 VAR 遥控器过河”。

VAR技术，比较全面的解释是，所有的比赛，都联通视频信号进入同一控制室，当值主裁判和视频裁判之间可以有通讯联络，当比赛中出现明显的判罚问题时，裁判可以请求视频裁判的支援，视频裁判也可以让裁判采纳自己的建议，但主体判罚决定权还在主裁判手上。

第一轮中超，比较大的一个VAR爆点就是在天津泰达主场与河北华夏幸福的比赛中，下半场69分钟，天津泰达在禁区内犯规，裁判判罚了点球，后又通过视频裁判求证，虽然过程很正义很合理，但耽误时间比较长，随后上前主罚的拉维奇把点球罚丢。当时河北华夏幸福0比1落后，幸好球队在86分钟还是通过张呈栋的进球扳平了比分。

在关键球的判罚出现时，场上究竟要暂停多少时间才算合理？球员身体都发冷了，裁判还在看录像算不算合理？主裁判频繁暂停比赛求助，比赛流畅性无法得到保证该怎么办？出现争议判罚时，比赛当事一方强烈请求裁判看录像而裁判坚持自己想法，不看，怎么平息情绪甚至是冲突？另外，山东鲁能与北京国安一战时，主裁判只是通过耳机让视频裁判看录像，自己并不亲自到场边看回放，这样是否合理？

联赛还仅仅是第一轮，这项新技术所带来的新问题，肯定还会越来越多。

从欧洲足坛运用的情况看，争议似乎也不少，在德甲、意甲，都出现了非常多的争议，两国足协也都在不停矫正。至于法甲，因为争议太多，足协来了一个了断：下赛季咱们不用了。不过要说明一点，法国在联赛中运用了门线技术，也就是说，所有涉及是否进球的射门，这个判断是不含糊的。其余的，他们还是倾向于把权力交给主裁判，交给人，交给主观的东西。

英格兰人想法更加向前一步。他们推广了门线技术，但没有使用VAR技术，英国人也想用，并且听取了几十家俱乐部的意见，最终各种想法汇总，他们还是决定：暂时不用。有哪些想法？举个例子，有俱乐部提议，主裁判到场边看VAR 小电视机回放，不能只有他一个人看到，这个视频画面是否可以接到球场大屏幕上，让现场3万人和裁判一起看。这个提议是不是很英国人？很吓人？还有俱乐部提议，是否给两方都设定挑战VAR的次数，就像网球比赛那样。

由此可见，欧洲足坛试验下来，这玩意儿想用好，还是不容易的。咱们中国足协既然走出了这一步，当然是好事，不过未来几轮，话题一多，压力一大，就怕还有变数。

在此斗胆建议，足协不妨组织几波媒体观察团，请到北京的VAR 裁判室内，比赛时，现场观摩大家的工作，释疑解惑，玩一次大胆创新的“眼见为实”。