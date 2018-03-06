2018F1赛季开赛在即-各分站正赛发车时间推后10分钟

见习记者 徐 磊

截至北京时间二月底，2018赛季10支车队的新款战车已经全部揭开了神秘的面纱。这也意味着，距离2018F1新赛季开始已经不远了。新的一年，无论是赛程，还是赛车，亦或是车手阵容都有了一些变化。

今年，F1全年共有21站。中国站作为全年的第3站，将于4月13至15日在上海国际赛车场举行。赛程的另一个重要变化就是马来西亚站的退出，以及法国站和德国站的回归。这也是法国站自2008年阔别F1之后首次回归，将于6月22至24日在法国的保罗·理查德赛道举行。

此外，F1官方也宣布了2018赛季分站赛的时间将有所变更。为了赛事更好的预热，所有大奖赛周日正赛的发车时间不再是整点，而是推后10分钟，今年，中国站的正赛发车时间将是下午2点10分。

车队阵容上并没有新车队的加入，十支车队仍然延续了去年的阵容。但赛车外形发生了“重大”的变化，新增了国际汽联酝酿已久的“光环（HALO）驾驶舱保护系统”。这一形似“人字拖”的新设施，被不少人认为影响了赛车的美观度。而其能否展现“实力”，发挥保护车手的作用，还有待在赛季中进一步考量。

而在车手方面，除了汉密尔顿、莱科宁、阿隆索、维特尔等世界冠军继续坐镇，两位初次亮相的小将分别是威廉姆斯车队的斯洛特金和索伯车队的勒克莱尔。来自俄罗斯的斯洛特金是2015和2016连续两个GP2赛季的季军。勒克莱尔则来自摩纳哥，赢得过2016年GP3赛事的冠军和2017年 GP2赛事的冠军。两人出色的外形和初次闯荡F1的拼劲，势必会为新赛季增色不少。

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