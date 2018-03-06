第90届奥斯卡昨日颁奖-大赢家——《水形物语》 大满贯——表演奖得主

晨报记者 陆乙尔

昨日，第90届奥斯卡颁奖典礼落下帷幕，先前以13项提名领跑的《水形物语》最终斩获最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳原创配乐四项大奖，成为最大赢家。加里·奥德曼凭借《至暗时刻》获得最佳男主角奖，正在国内上映的《三块广告牌》“愤怒母亲”弗兰西斯·麦克多蒙德，则第二次捧回最佳女主角小金人。

大赢家 “陀螺”获奖，“墨西哥三杰”实至名归

毫无疑问，《水形物语》 是本届奥斯卡奖的最大赢家。影片导演吉尔莫·德尔·托罗延续了这一年来在各大电影节上最佳影片和最佳导演两大奖项的统治力，在摘得威尼斯电影节最佳影片金狮奖和金球奖最佳导演奖等奖项后，如今在奥斯卡上一举捧回两座重量级奖杯。有趣的是，去年最佳影片“乌龙”事件的制造者沃伦·比蒂和费·唐娜薇再度被邀登台颁发同一个奖项，导演托罗登台领奖时特意看了看信封，确认无误后才开心欢呼。

这位被中国影迷亲切地称为“陀螺”的导演，与阿方索·卡隆、亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多并称为“墨西哥三杰”，阿方索此前凭《地心引力》拿下奥斯卡最佳导演奖，而冈萨雷斯先后凭《鸟人》《荒野猎人》连庄奥斯卡最佳导演，这一次“陀螺”也终于拿到了小金人。他上台发表感言时表示：“我和在座很多人一样，是一位移民，艺术、电影的魅力就在于能超越地域和国家。”

不过，颁奖结果公布后也有影评人提出了不同看法，认为最佳影片颁给《水形物语》是一个“过于正确”的选择，“这部‘人兽恋’的胜利包含了一切奥斯卡感兴趣的主题，种族、性别、阶级、边缘人群，但这个看起来反叛的故事，内核其实是一个王子和灰姑娘的传统故事，最后还有那么一点圣经意味，挺没意思，但是喜欢的人也会觉得浪漫到不行。”

让中国影迷期待的是，《水形物语》即将在本周五于内地上映。

小遗憾 《三块广告牌》仅斩获表演类奖项

先前同为最佳影片的有力竞争者《三块广告牌》 则斩获了两个表演类奖项。颁奖季开始之后，最佳女主角的竞争十分激烈，不过随着弗兰西斯·麦克多蒙德拿下金球奖、有“英国奥斯卡”之称的英国电影学院奖之后，基本已无人能撼动她的领先位置，此次摘得奥斯卡最佳女主角奖可以说是众望所归。影片中，她成功塑造了痛失爱女后用固执粗鲁掩饰内心脆弱的“愤怒”母亲形象，这也是她继1997年《冰血暴》后二度加冕。

《三块广告牌》另一位捧杯而归的是最终改邪归正的“暴躁警察”山姆·洛克威尔，他刻画的角色在整个电影中起到了重要作用，与弗兰西斯·麦克多蒙德的对手戏让整个电影充满戏剧张力。颁奖季一路过来，他和该片合作演员伍迪·哈里森基本都双双获得最佳男配提名，但都是洛克威尔拿奖，最终奥斯卡也没有例外，第一次提名最佳男配便摘得小金人。

目前该片正在国内影院上映，豆瓣评分高达8.7分，高于《水形物语》的7.4分，因此有不少影迷为该片在最佳影片奖项上输给后者，在最佳原创剧本上输给《逃出绝命镇》，只斩获两个表演类奖项而鸣不平。有影评人认为，过于犀利锐气、可能会刺痛一些人的“广告牌”，注定不会太受奥斯卡学院派评委的青睐。

老戏骨 加里·奥德曼以“整容般”演技加冕

最佳男主角方面，加里·奥德曼凭借在《至暗时刻》里丘吉尔一角，以“整容般”的演技征服了评委，这是他继《锅匠，裁缝，士兵，间谍》第二次提名最佳男主，上次铩羽而归，这一次终圆梦。奥德曼在发表获奖感言时激动万分，“我一生大部分时间都住在美国，感谢好莱坞赋予我的一切礼物，我来自伦敦南部，感谢电影让我一路梦想成真。”

事实上，今年奥斯卡的4个表演奖得主全部完成了“满贯”。加里·奥德曼、弗兰西斯·麦克多蒙德、山姆·洛克威尔以及《我，花样女王》中饰演母亲的艾莉森·珍妮这四位演员，把奥斯卡、英国电影学院奖、金球奖、美国工会奖、评论家选择奖全部表演类奖项都收入囊中。

在技术奖项方面，《敦刻尔克》 拿下最佳剪辑、最佳音效剪辑和最佳音响效果3项大奖。《银翼杀手2049》的英国摄影师罗杰·迪金斯在个人第14次提名时终获小金人，《魅影缝匠》和《至暗时刻》分别斩获最佳服装设计和最佳化妆与发型设计两个奖项，实至名归。

此外，皮克斯动画《寻梦环游记》拿下最佳动画长片奖，这也是皮克斯工作室的第9座最佳动画长片奖小金人，该片在内地以12.12亿元的票房创下皮克斯动画票房新纪录，其主题曲《Remember Me》也击败了此前呼声极高的《马戏之王》的《This is Me》，获最佳原创歌曲奖。

第90届奥斯卡不完全获奖名单

最佳影片：《水形物语》

最佳导演：吉尔莫·德尔·托罗（《水形物语》）

最佳男主角：加里·奥德曼（《至暗时刻》）

最佳女主角：弗兰西斯·麦克多蒙德（《三块广告牌》）

最佳男配角：山姆·洛克威尔（《三块广告牌》）

最佳女配角：艾莉森·珍妮(《我，花样女王》)

最佳原创剧本：乔丹·皮尔（《逃出绝命镇》）

最佳动画长片：《寻梦环游记》

最佳外语片：《普通女人》