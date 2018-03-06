韩松落



每年春天，给人最强烈紧迫感的，不是春节元宵的结束，而是奥斯卡都颁完了奖。那等于告诉所有人，该总结的全总结完了，现在开始好好充实这一年，为下一场颁奖做准备。第90届奥斯卡金像奖落幕，紧迫感和失落感都如约而至。

每年奥斯卡，最有悬念的是，会否产生冷门和黑马。比如，提名五项以上，却颗粒无收，以为稳拿某项奖，连领奖的笑容都准备好了，却花落别家。今年也有这种小冷门，例如最佳原创剧本奖，原本以为铁定属于《三块广告牌》，没想到却给了《逃出绝命镇》，但也仅仅是小冷门而已。

至于最佳影片和最佳导演给了 《水形物语》，倒是有心理准备的，《水形物语》更具风格感，惨绿的调子和异色的故事也更醒目，和吉尔莫·德尔·托罗导演的风格一脉相承，算是给徘徊在主流之外的暗黑风格的小小奖掖。而《三块广告牌》虽然拥有一个出色的剧本，但不论影像色彩还是故事风格，都是好莱坞的正常水平，没有更出奇，也没有更意外，风格感没有那么强烈，加上所有演员的表现都格外出色，反而削弱了导演的存在感。所以让最重要的奖项，落在了《水形物语》的怀里。

不过，这次好莱坞，最受瞩目的几个故事，《水形物语》《三块广告牌》《逃出绝命镇》和《寻梦环游记》都有一个共同点，就是故事非常讲究，精致，有风格感，没有一味追求所谓大格局和最大公约数，是所谓“小而美”的故事。这也算是本届奥斯卡的一个小小调整吧。

《水形物语》虽然把故事放到了冷战大背景下，但故事切入点却很小：一个不美丽的女人的情欲。故事的半径也很小，来来去去就那么几个人，反反复复几个场景（以吉尔莫·德尔·托罗对美术的精密复杂的要求，场景多了会把整个剧组拖垮），可以说是螺狮壳里做道场。但故事的半径虽然小，却非常高效，没有一句多余的台词，没有一段多余的情节，甚至没有一点点多余的抒发，克制、利落、高度控制，就连所有的隐喻象征，都是摆在明面上的，我们看到的，就是他想让我们看到的。

《三块广告牌》也是一样。故事虽然被放在中西部，却更具美国南方文学色彩，奥康纳小说《好人寥寥》出镜，主要人物都是南方文学里常有的角色，性格固执的女人、有恋母情结的男人、小矮人、变态杀手。电影的后半段，当迪克森出门行使正义的时候，背景音乐居然是拜雅唱的打南方军的歌《Blessed Are》，更是把他和母亲的控制和反控制、他对自己怯懦性格的挣脱，和南北战争互文。而整个故事，没有一段无用的情节，叙事非常高效。

《逃出绝命镇》，猛地看上去，这个故事就是一个很常见的恐怖片，场景并不丰富，人物并不众多，但它容纳了跟种族问题有关的隐喻，把整个故事拔高了不少。《寻梦环游记》也是一个小故事，故事的意念也很小，但它在墨西哥文化里，找到了丰富的故事元素和视觉元素，有别于迪士尼体系下的故事，让人耳目一新。

总之，这几个故事，都在故事上用了心，把电影文学的功效发挥到了最大，而且借助各种异色的文化元素，让它们拥有了特别的气味和深刻的记忆点。

和这几部电影比起来，《至暗时刻》 这样一个有着标准奥斯卡面相的电影，反而显得不那么让人意外了，尽管它每个环节都是高水准的，但它欠缺风格感，没有特别让人惊喜的地方。

和前几届奥斯卡比起来，这届奥斯卡的获奖影片，更值得内地电影人学习揣摩。它们的故事规律很清晰，思路很明白，效果很明确，对异国异族文化元素的借用，也非常有效，是非常好的电影写作的范本。

当然，颁奖落幕，也意味着新的一年彻底开始，我们不如记住这几个故事的成功规律，把它们用到自己的故事里去。也许明年此时，我们也会有属于自己的《水形物语》和《三块广告牌》，小而美的故事，承载复杂的人生况味。