本市举办纪念周恩来诞辰120周年系列活动-情景再现 觉悟社成立时刻

詹 皓

由上海市委宣传部、上海市文广局指导，中共一大会址纪念馆主办的纪念周恩来同志诞辰120周年系列活动于昨日举办。

赤诚发言再次回响

纪念日当天，在党的诞生地——中共一大会址纪念馆，举行了一堂特殊的情景党课。来自中共一大会址纪念馆和本市主流媒体的讲解员、记者、编辑和主播们，以角色扮演的形式再现了以青年周恩来、邓颖超等人为骨干的革命进步团体觉悟社成立的场景。

在中共一大会址纪念馆基本展陈中，有一张图片正是觉悟社早期部分成员的合影。老照片中那位热血青年，后来成为了人民敬爱的周总理。

而当年觉悟社成立时那段赤诚的发言，跨越百年，再次回响，让人感受到那饱含着对祖国未来的忧戚和要为之奋发的决心，在迎来改革开放40周年的今日听来仍是铮铮的发聩之声。

展出周恩来亲笔题字

由中共一大会址纪念馆策划的《周恩来在上海》 文物史料展也于昨天起至4月25日举办。展览通过大量珍贵文物史料展现了周恩来同志一生与上海特殊而又密切的联系。54件展品中，包括周恩来亲笔题字的平型关大捷战利品——日军军用怀安地图，周恩来在扉页书写“为真民主、真和平而奋斗到底”的书籍《政协文献》等。

展览还选取了123幅图片，以时间轴和专题的形式，回顾了周恩来领导上海工人第三次武装起义、指挥上海人民抗日救亡运动、在周公馆开展广泛的爱国民主统一战线、指示上海地下党坚持斗争开辟第二条战线，到建国后对上海的经济、国防、科技、文化、体育等方面的指导与关心。

纪念音乐会上演

《您是这样的人》纪念周恩来同志诞辰120周年情景音乐会昨在上海黄浦剧场举办。周恩来亲属代表周尔均将军受邀来现场跟观众们分享了与周恩来同志交往的点滴回忆。音乐会现场，从“为中华之崛起而读书”的少年，到“八一南昌功在第一枪”的运筹帷幄；从历经长征的艰辛，在甘孜胜利会师，到解放初期，组织国家第一个五年计划……一幕幕关于周恩来的影像画面，一首首表达深情怀念的经典歌曲，无不让在场观众感念周总理为了中华民族的解放与和平，奔波一生、鞠躬尽瘁的崇高革命精神。演出所在的黄浦剧场，正是1935年《义勇军进行曲》唱响之地，原名金城大戏院的它，也正是在1957年底，由周总理亲笔题字更名的。