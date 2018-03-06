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（习近平2018两会新语）立“新”除“弊” 习近平纵论新型政党制度

新华网记者 赵银平

【学习进行时】3月4日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会。习近平讲了啥，有何新意、真意、深意？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

又到“两会时间”。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在这个时间节点上召开的全国两会，意义非同寻常。

3月4日，习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。

十九大后首次两会首到团组，总书记的这次重要讲话非同寻常。

“从中国土壤中生长出来的新型政党制度”

“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。”

为何说它是“新型政党制度”？习近平用三个“新”字作出精准概括：

——新在它是马克思主义政党理论同中国实际相结合的产物，能够真实、广泛、持久代表和实现最广大人民根本利益、全国各族各界根本利益，有效避免了旧式政党制度代表少数人、少数利益集团的弊端；

——新在它把各个政党和无党派人士紧密团结起来、为着共同目标而奋斗，有效避免了一党缺乏监督或者多党轮流坐庄、恶性竞争的弊端；

——新在它通过制度化、程序化、规范化的安排集中各种意见和建议、推动决策科学化民主化，有效避免了旧式政党制度囿于党派利益、阶级利益、区域和集团利益决策施政导致社会撕裂的弊端。

立三“新”除三“弊”。“新”，意味着统一和团结，意味着力量和希望。

除千年积弊，发举世之未发。从中国土壤中生长出来的新型政党制度无疑是“伟大政治创造”。它不仅符合当代中国实际，而且符合中华民族一贯倡导的天下为公、兼容并蓄、求同存异等优秀传统文化。这是地地道道的“中国特色”。

“更广泛、更有效的民主”

“中国共产党历来高度重视多党合作。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，既强调中国共产党的领导，也强调发扬社会主义民主。政治协商、民主监督、参政议政，就是这种民主最基本的体现。”

这一论述，是对新型政党制度下“民主”的精辟注释。

习近平进一步指出：“坚持中国共产党的领导，不是不要民主了，而是要形成更广泛、更有效的民主。我们应该不忘多党合作建立之初心，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，把我国社会主义政党制度坚持好、发展好、完善好。”

总书记说，“完善政党协商制度决不是搞花架子”。要做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物，真诚协商、务实协商，要道实情、建良言，参政参到要点上，议政议到关键处，要“努力在会协商、善议政上取得实效”。

习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会的讲话中指出：“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民要解决的问题的。”就是说，实行社会主义民主，必须以“解决人民要解决的问题”为导向。

真心为民、渴求良言，中国共产党人一路走来，始终脚踏实地，不忘初心。

党的十八大以来，各民主党派结合自身特色和优势，深入调研，向中共中央、国务院报送意见建议多达539条。

何为“更广泛、更有效的民主”，实实在在的数据，足以证明。

“新时代多党合作舞台极为广阔”

“新时代多党合作舞台极为广阔，要用好政党协商这个民主形式和制度渠道，有事多商量、有事好商量、有事会商量，通过协商凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。”

多商量、好商量、会商量，才能凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，才能找到全社会意愿和要求的最大公约数。

“商量”中，蕴含着人民民主的真谛。

毛泽东曾说：“我们政府的性格，你们也都摸熟了，是跟人民商量办事的”，“可以叫它是个商量政府”。

习近平希望各民主党派和无党派人士要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，增强责任和担当，共同把中国的事情办好。

当参谋、帮手、同事容易，要当“好”却不是件简单的事儿。总书记给出的秘诀是找准三“点”：切入点、结合点、着力点。

习近平在讲话中说，决胜全面建成小康社会，打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，有许多重大任务和举措需要合力推进，有许多问题需要深入研究。

当前的“点”就在这里，广阔的舞台也在这里。

“点”位精准，履职思路就不会偏离，履职重点就能有的放矢。

1948年4月30日，中共中央发布纪念“五一”劳动节口号，发出了召开政治协商会议、成立民主联合政府的号召，得到各民主党派、无党派民主人士的热烈响应。这一历史事件，标志着各民主党派、无党派民主人士公开自觉地选择了中国共产党的领导，坚定地走上了新民主主义、社会主义的道路，揭开了我国民主政治建设和政党制度建设的新篇章。

而今，七十年了。

七十年里，中国共产党同各民主党派和无党派人士的团结合作，不但没被“雨打风吹去”，反而愈加紧密牢固。新型政党制度，蕴含着中国共产党同各民主党派和无党派人士能“心往一处想、智往一处谋、劲往一处使”的密码。

今年两会习近平到团组的首次讲话，纵论新型政党制度，言虽简而理至深，辩证法、方法论深蕴其中。

大道至简，唯行之者得之。

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