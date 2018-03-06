新时代的见证者，为祖国点赞

来源：人民日报客户端

纪录电影《厉害了，我的国》票房口碑双走高

人民日报-本报记者 刘 阳



人类历史上最大的射电望远镜FAST、全球最大的海上钻井平台“蓝鲸2号”、中国桥、中国路、中国港……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国人民不仅创造了“中国奇迹”，也创造了“人类奇迹”。由中央电视台和中国电影股份有限公司联合出品的电影《厉害了，我的国》上映几天来，票房和口碑不断走高。

电影《厉害了，我的国》以纪录片的形式，全方位呈现了在创新、协调、绿色、开放和共享的新发展理念下中国这五年取得的伟大成就，展现出的场面震撼恢弘，大国雄姿跃然眼前。

“影片是新时代的生动诠释，让我们更深切地体会到党的十八大以来我国经济社会发展取得的历史性成就，更加深切体会到人民的获得感、幸福感、安全感，更加深切体会到中华民族伟大复兴的铿锵步伐。” 中国农业银行企业文化部员工许华民说。

“中国奇迹”是世界瞩目的事实。新浪微博工作人员易小毅说：“这个电影让我联想到前几天看到的一些相关报道。英国一家媒体报道了1月份福建龙岩火车站的新老站房转场，只用了9个小时，这让英国人对中国先进的基建工程叹为观止。而刚把跑车送进太空的美国企业家马斯克也忍不住转发这条报道并赞叹，‘中国先进基础设施发展速度比美国快了100多倍。’”

更多的观众从影片中的奋斗者身上看到了自己的身影，感受到了激励和振奋。红豆集团柬埔寨公司员工杨梦珂说：“借用影片中的一句话来表达我的感受，那就是‘我们赶上了一个好时代’，我们不会辜负祖国的期望，我们将一如既往撸起袖子加油干。”陕西保监局人事教育处党支部工作人员许凤说，“看了《厉害了，我的国》，深受鼓舞，我要在平凡的岗位上努力拼搏，攻坚克难，砥砺前行。”

《厉害了，我的国》也深深打动了走进电影院的年轻人。中国铁路郑州局集团有限公司龙门车务段阳城车站见习生卢丹青说：“刚分到车站时，工作环境和我期望的有很大差距，心里还有一丝失落。今天看了《厉害了，我的国》后，深刻感受到中国高铁已经世界领先，我为我的工作和祖国而自豪。”